Big & Betsy-acteur veroordeeld tot vier jaar voorwaardelijk voor zedenfeiten met minderjarigen

Het onderzoek naar de acteur, die onder meer meespeelde in Big & Betsy en De Kotmadam, ging vorige zomer van start na een aangifte van een journalist van DPG Media. De vijftiger had tegen een Nederlandse undercoverjournalist gezegd dat hij seks met minderjarige jongens had gehad. Hij was ook ingegaan op een valse uitnodiging om een 10-jarige te ontmoeten in een hotelkamer.

Onderbroeken

De resultaten van het undercoveronderzoek werden overgemaakt aan het parket, waarop meteen een gerechtelijk onderzoek werd geopend. Tijdens huiszoekingen bij de beklaagde werden zeven onderbroeken in beslag genomen, alsook informaticamateriaal. Daarop werden naaktfoto’s van minderjarigen aangetroffen.

Uit gesprekken op zijn iPhone bleek dat hij met vier jongens van 14 tot 17 jaar seks had gehad. Hij vroeg hen ook om hun onderbroeken. De jongens verklaarden dat de seksuele contacten met hun toestemming waren gebeurd. Ze voelden zich geen slachtoffer van misbruik en stelden zich ook geen burgerlijke partij.

Vrijgesproken van verkrachting

De rechtbank sprak de beklaagde vrij voor het aanranden en verkrachten van drie jongens. Zij waren ouder dan 16 en konden dus wettelijk gezien hun toestemming geven voor de seksuele handelingen. De vierde jongen was echter 14 en niet oud genoeg om daarmee te kunnen instemmen. De beklaagde werd daarom wel schuldig bevonden aan zijn aanranding. Hij werd ook veroordeeld voor het bezitten en verspreiden van kinderporno.