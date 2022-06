De Amerikaanse komiek Bill Cosby gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor seksueel misbruik van een 16-jarige in 1975. Dat heeft een woordvoerder van de acteur aangekondigd.

Cosby werd dinsdag veroordeeld tot een schadevergoeding van 500.000 dollar voor het slachtoffer, de nu 64-jarige Judy Huth. Deze zaak tegen de 84-jarige Cosby is een van de laatste, maar wel de enige rechtsgeldige veroordeling in een civiele procedure. Hij is door een zestigtal vrouwen beschuldigd van verschillende aanrandingen. De ster van de Cosby Show, die van 1984 tot 1992 liep, heeft altijd ontkend en houdt vol dat de seksuele relaties met wederzijdse toestemming gebeurden.