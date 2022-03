‘BGT’-jurylid Amanda Holden verbaast volgers: «Is het écht nodig om geen beha te dragen?» (video)

Amanda Holden is vooral bekend als jurylid in de populaire talentenshow ‘Britain’s Got Talent’. Maar daarnaast is de 50-jarige actrice ook radiopresentatrice op de Britse radiozender Heart. Vandaag kwam actrice Catherine Tate daar praten over haar nieuwe film ‘The Nan Movie’. Daarin speelt Catherine een hilarische oma die nogal ongegeneerd door het leven gaat.

Hilariteit

Op Instagram deelde Amanda een filmpje waarin ze samen met Catherine door de gang paradeert. «Ouder dan 50 en nog steeds sexy», knipoogt ze erbij. De meeste volgers reageren erg enthousiast. «Zalig dit!», «Ik vind jullie allebei super. Ik hoop dat ik er op mijn 50ste ook nog zo goed mag uitzien», en «Hahaha, briljant», klinkt het onder meer.

Kritiek

Anderen focusten dan weer op het feit dat Amanda duidelijk geen beha draagt onder haar kleedje. «Je ziet er fantastisch uit, maar het is daar blijkbaar erg koud in de studio», «Is het écht nodig om geen beha te dragen? Ik heb nog nooit zo’n wanhopige schreeuw om aandacht gezien», «Ik vraag me af of ze dan ook geen onderbroek draagt», lezen we ook.