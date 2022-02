‘BGT’-jurylid Amanda Holden verbaast met valentijnsoutfit: «Je man weet niet wat hem overkomt!» (foto)

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden poseert op Instagram in een adembenemend mooie outfit voor valentijn. Haar volgers overladen haar met complimenten.

Binnen enkele dagen is het weer dé dag van de liefde. Ook Amanda Holden kijkt er alvast naar uit en schafte zich een gepaste outfit aan. In rode lingerie en met een roos in de handen straalt ze voor de camera. «Is iedereen klaar voor valentijn?», schrijft de 50-jarige actrice en presentatrice bij het kiekje op Instagram.

Perfectie

De foto werd in een mum van tijd meer dan 30.000 keer geliket. «Je ziet er ongelooflijk goed uit», «Wow, perfectie», «Je man weet niet wat hem overkomt», «Ik kan dit niet aan. Te knap voor mijn ogen», en «Wat een lichaam, Amanda», lezen we onder meer in de reacties.