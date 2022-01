‘BGT’-jurylid Amanda Holden verbaast volgers met outfit: «Heb je weleens van een beha gehoord?» (foto)

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden krijgt heel wat reacties op een foto die ze deelde vanop haar werk. Sommigen vinden dat ze iets te uitdagend voor de dag komt...

De 50-jarige actrice en presentatrice deelde een foto waarop ze op een tafel zit in het kantoor van de Britse radiozender Heart, waar ze als radiopresentatrice werkt. Ze draagt een rok en een truitje, maar liet haar beha achterwege.

Aandacht

Dat was haar volgers ook opgevallen, die stuk voor stuk reageren op het feit dat ze duidelijk geen beha draagt. «Het was precies koud op het werk?», «Zo zou ik niet naar mijn werk durven gaan», «Heb je weleens van een beha gehoord?», en «Draag je nooit een beha of hou je gewoon van de aandacht?», klinkt het onder meer.

Overdreven

Anderen vonden de kritiek dan weer overdreven. «Ik word misselijk van sommige reacties hier. Ja, mensen, ze heeft tepels. Net zoals jullie», «Je ziet er zoals altijd fantastisch uit», en «Perfectie», lezen we ook.