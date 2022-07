Béyonce vindt de dansvloer opnieuw uit op ‘Renaissance’, een zomers housefeest vol zelfliefde

Queen B is terug. Zes jaar na het gelauwerde ‘Lemonade’ stelt Beyoncé ‘RENAISSANCE’ voor, een uitzonderlijk dansbaar album, vol beats, bevrijding en zelfliefde. Met het lekken van haar album, kende haar wedergeboorte even een valse start. Al liet ’s werelds grootste popster dat niet aan haar hart komen: «Met RENAISSANCE wou ik een plaats creëren om te schreeuwen, los te laten en vrijheid te voelen.»

Halfnaakt op een lichtgevend paard. Zo schittert Beyoncé op haar langverwachte zevende album. Net zoals bij ‘Lemonade’ was haar comeback gehuld in mysterie. Op 15 juni plaatste ze droogjes «act i RENAISSANCE 29 juli» in haar bio op sociale media. Niets meer. ‘Break My Soul’ werd vijf dagen later op de wereld gelost, zonder speciale aankondiging, met enkel een simpele video met lyrics erbij – geen spectaculaire cinematografische videoclips zoals we gewend zijn. En dan was er nog het paard. Waarom zat Beyoncé op een paard? Is het een ode aan Bianca Jagger, de vrouw van Mick? Is het een Bijbelse referentie naar de ‘vier ruiters van de Apocalyps’?

Beyoncé sloeg er met andere woorden weer wonderwel in om met minimale hints de hele wereld aan het gissen te krijgen. En de wereld in spanning te laten zoals enkel zij dat kan.

Lek

Dat maakt het extra pijnlijk dat het album nog voor datum gelekt werd. Nu haar langspeler er eindelijk is, drukte ze op Instagram haar teleurstelling uit. Toch onthoudt ze vooral de steun van haar fans: «Het album werd gelekt, maar jullie hebben effectief gewacht tot de echte release zodat jullie er samen van kunnen genieten. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor al jullie liefde en bescherming.» Ze bedankt haar fans voor hun «onaflatende steun» en belooft om «alles te geven» om haar fans «gelukkig te maken».

Vrijheid

Drie jaar lang timmerde Queen B aan RENAISSANCE, voornamelijk tijdens de lockdowns. In 2021 liet ze al optekenen in Harper’s Bazaar dat «na al het isolement en onrecht van het afgelopen jaar, het tijd is om te ontsnappen, te reizen, lief te hebben en weer te lachen. Ik voel een renaissance komen, en ik wil deel uitmaken van het voeden van die ontsnapping op elke mogelijke manier.»

Dat lijkt gelukt te zijn met RENAISSANCE, een heruitvinding van de dansvloer, met muziek die vrijheid ademt. «Ik wou een album maken dat een plaats werd om te dromen en om te ontsnappen van de enge wereld», zegt Beyoncé in een persbericht. «Het liet me toe om me vrij te voelen en avontuurlijk, in een tijd van stilstand. Mijn bedoeling was om een veilige plek te creëren, zonder oordelen. Een plek om te schreeuwen, los te laten, vrijheid te voelen.»

Lof

Fans over de hele wereld kunnen hun enthousiasme maar moeilijk verkroppen. «Dit is een gloednieuwe Beyoncé! Ze is zo gegroeid als artiest. 10/10», schrijft een fan, in capslock. «Damn Beyoncé, je hoefde niet zo hard te gaan» en «ik heb nog niet eens alles beluisterd, maar dit is hét album van het jaar!», klinkt het verder.

RENAISSANCE is vanaf vandaag uit op alle streamingplatformen, op CD en op vinyl.