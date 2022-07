Astrid Coppens is intussen al 23 weken zwanger van haar tweede kindje, en dat mag de wereld gezien hebben. Op Instagram deelde ze een foto van haar bolle buik in badpak.

De 39-jarige Coppens poseerde aan zee in een blauw badpak van haar eigen collectie ‘Astrid Black Label’ bij ZEB. Het weer is zonnig, maar in de reacties regent het lovende commentaren. «Zo mooi zwanger», klinkt het unisono.

Astrid en haar man Bram maakten in mei bekend dat ze een tweede kindje verwachtten. Het koppel heeft samen al een dochtertje, de bijna 3-jarige Billie-Ray.