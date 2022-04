Laura uit ‘Blind Getrouwd’ deelt lingeriefoto: «Wat ben je mooi zwanger!»

Laura Lieckens poseert op Instagram in lingerie en toont zo haar bolle buikje. Ze is intussen al over de helft van haar zwangerschap. Haar volgers overladen haar met complimenten.

Eind februari maakten Laura en haar vriend Yorben bekend dat ze hun eerste kindje samen verwachten. Intussen is ze 23 weken zwanger en weten we dus dat het kindje uitgerekend is voor eind juli of begin augustus.

Niet gepland

De 29-jarige interieurarchitecte deelde op Instagram een prachtige foto waarop haar bolle buikje al goed te zien is. Ze vertelt erbij dat ze in het begin angstig was omdat de zwangerschap niet gepland was. «Mama worden, mama zijn. Na 8 weken deed ik de ontdekking van mijn leven. Onverwacht, niet gepland, angst en verdriet. Maar na het horen van de eerste hartslag: blij, ontroerd, een echt cadeau. Al meer dan 5 maanden groeit er een klein wondertje in mij. Eentje dat duidelijk ‘het niet stilliggen’ van de mama heeft geërfd», schrijft ze.

Beste mama

Haar volgers reageren erg enthousiast, en voor sommigen is haar gevoel herkenbaar. «Zo een speciaal, herkenbaar gevoel», «Niks zo mooi als een zwangere vrouw», «Je straalt! Geniet van het wondertje in je buik», «Wat ben je mooi zwanger», en «Jij gaat de beste mama ooit worden», wordt er gereageerd.