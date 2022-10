Angelina Jolie beschuldigt Brad Pitt van geweld: «Hij kneep keel dicht van een van de kinderen en sloeg de ander»

Het huwelijkssprookje van het it-koppel Brangelina was slechts van korte duur. In 2004 sloeg de vonk over op de set van Mr. & Mrs. Smith. In 2012 kondigde het koppel hun verloving aan, in 2014 traden ze in het huwelijksbootje en in 2016 ging het paar uiteen. Zes jaar later mondt die scheiding uit tot een van de duurste rechtszaken uit de geschiedenis van Hollywood. De inzet is dan ook hoog: Jolie wil volledig voogdijschap over de kinderen, en sinds kort staat ook de wijngaard ter waarde van 164 miljoen dollar ter discussie. Jolie zou achter de rug van Pitt haar aandelen van Chateau Miraval verkocht hebben, en zo «contractuele verwachtingen» verbroken hebben. Jolie heeft nu een tegenaanklacht ingediend tegen Pitt. Uit die documenten blijkt dat ze haar ex-man beschuldigt van fysiek geweld.

Vlucht die alles veranderde

Het is al enige tijd geweten dat een vlucht tussen Frankrijk naar Californië in 2016 de aanleiding was van de scheiding tussen Jolie en Pitt. Er deden geruchten de ronde over een ruzie tussen het koppel, maar het werd nooit duidelijk wat er zich exact had afgespeeld. Wel was geweten dat de FBI het incident onderzocht had, maar geen klacht ingediend had.

Documenten over Jolies aanklacht lossen nu de details van die ruzie die het koppel voorgoed liet breken. Jolie spreekt van fysiek geweld naar haar en haar kinderen. The New York Times deelde als eerste de berichten.

«Keel dichtgeknepen»

Volgens de documenten begon de ruzie nadat de acteur Jolie beschuldigde van «te eerbiedig» te zijn naar de kinderen toe. Daarna zou Pitt haar «naar de badkamer getrokken hebben», achteraan in het vliegtuig. Daar zou hij Jolie bij het hoofd gegrepen hebben en vervolgens dooreen geschud hebben. Vervolgens duwde hij haar tegen de muur. «Pitt sloeg verschillende keren op het plafond en riep dat Jolie de badkamer moest verlaten», klinkt het nog in de documenten.

Daarna zou hij zich tot de kinderen gericht hebben. Pitt «goot bier over Jolie; op een ander moment goot hij bier en rode wijn over de kinderen», schrijven de advocaten. «De kinderen probeerden elkaar dapper te beschermen. Voor het voorbij was, kneep Pitt de keel toe van een van de kinderen, en sloeg hij een ander.» Voor de rest van de vlucht zouden de kinderen stilletjes onder een deken gezeten hebben.

Pitt ontkent de beschuldigingen.