Amber uit ‘Boer zkt Vrouw’ over bizarre reactie van Titjana: «Ik dacht: ‘Wat zégt ze nu?!’»

Afgelopen zondag maakte boer William zijn definitieve keuze. Niet Titjana, maar Amber mocht op de ranch blijven. Toch leek Titjana de strijd niet te willen opgeven. «Het is oké, ik gun het hen. En ik sta hier volgende week vrijdag gewoon terug. Voor een feestje hé», lachte ze. Achteraf zei ze voor de camera dat ze dat wel degelijk meende. «Ik wil William zeker nog verder leren kennen, maar in andere omstandigheden. Gewoon losjes, bijvoorbeeld volgende week vrijdagavond kom ik spontaan nog eens langs. Wat zitten aan de bar, wat kletsen, enzovoort», klonk het.

Ongemakkelijke situatie

Het gezicht van Amber - en presentatrice Dina Tersago - sprak boekdelen. «Ja, dat was een héél, euh... ongemakkelijke situatie. Ik stond met mijn mond vol tanden. Ik dacht: ‘Wat zégt ze nu?!’ En ik keek naar Dina Tersago die hetzelfde leek te denken. William had uiteindelijk voor mij gekozen, maar het leek alsof Titjana moeite had om zich daarbij neer te leggen», vertelt ze in TV Familie.

Weloverwogen keuze

Titjana zei ook dat er 70% kans is dat het uiteindelijk toch niets wordt tussen William en Amber, die nog nooit een echte relatie had. Amber denkt daar het hare van. «Dat is haar idee, ja. En als zij dat wil denken... Ik hou haar niet tegen. Wij zijn totaal verschillend, zij en ik. Ik trek me niets aan van wat Titjana ervan denkt en zegt. Laten doen zeker? William gaf tenslotte aan dat hij zijn keuze weloverwogen heeft gemaakt», klinkt het.

Fysieke aantrekking

Eerder verbaasden ook Bapke en Valerie zich over het feit dat William Titjana boven hen verkoos. «Heeft die jongen stront in zijn ogen?», zei Valerie toen tegen Bapke. Amber begrijpt hun reactie wel ergens. «Toch wel, ja. Titjana was daar volgens velen voor de verkeerde redenen. Maar tegelijk zag ik hoe William zich met haar vermaakte. En ja, vooral die fysieke aantrekking was sterk aanwezig. Misschien dat William dacht dat hij haar nog wel veel beter zou leren kennen als persoon, snap je. Ik kom nog altijd goed overeen met Bapke en Valerie trouwens. Ik vond het echt jammer toen zij de ranch verlieten», luidt het.

Vriendinnen

Met Bapke en Valerie heeft Amber nog steeds contact. Met Titjana, daarentegen... «Bapke, Valerie en ik zijn inmiddels goeie vriendinnen. Tja, met Titjana... Dat lag moeilijk. Al moet ik zeggen dat er tussen ons geen concurrentiegevoel was. Maar toen we met twee vrouwen overbleven op de ranch, was de sfeer anders. Het was dus misschien speciaal geweest als William had moeten kiezen tussen mij en Bapke of Valerie. Ik zou het hen gegund hebben», besluit ze.