Al 16 afleveringen van F. C. De Kampioenen geschrapt vanwege ongepaste humor

Het is zomer, dus dat betekent: heruitzendingen van F.C. De Kampioenen. Alleen krimpt het aantal afleveringen dat wordt uitgezonden stelselmatig. De reden? Ongepaste humor die vandaag niet meer door de beugel kan volgens de openbare omroep. De zestien afleveringen die verdwenen, zijn ook niet meer beschikbaar op VRT.nu.

Een commissie bij VRT Screent tegenwoordig elk programma op ongepaste opmerkingen. «We houden oude programma’s tegen het licht. Als blijkt dat taalgebruik, situaties, beelden of grappen in de huidige tijdgeest ongepast kunnen overkomen of niet meer in de samenleving van vandaag passen, kan dat een reden zijn om ze niet meer uit te zenden», zegt woordvoerder Jan Sulmont aan Het Nieuwsblad. «De zoektocht naar een breed gedragen, evenwichtig antwoord op de vraag welke humor wel of niet kwetst moeten we met zijn allen als samenleving voeren.»

Racisme en aangebrande acteurs

Elf van de geschrapte afleveringen hebben te maken met ongepaste moppen die zouden kunnen aanzetten tot racisme. Het gaat over het gebruik van het n-woord, racisme en stereotypering. Een aflevering werd geschrapt vanwege een stereotiep beeld van homomannen, een andere vanwege Boma die ongewenste avances maakt bij Bieke.

Tot slot gingen drie afleveringen van de buis met acteurs die inmiddels veroordeeld zijn: David Verbeeck, veroordeeld voor het bezit en de verspreiding van kinderporno en het aanzetten tot Jodenhaat, Walter Quartier, werd veroordeeld tot vier jaar cel voor aanranding van zijn twee dochters en Guy Van Sande, veroordeeld tot drie jaar cel voor het bezit, verspreiden en de productie van kinderporno.