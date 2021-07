Actrice Evelien Bosmans: «Ik ben niet ontevreden met wat de natuur me heeft gegeven»

Acteurskoppel Evelien Bosmans en Jonas Van Geel werden twee jaar geleden voor het eerst ouders van een zoontje, Charlie. In Humo vertelt de 31-jarige Bosmans over hoe haar zwangerschap zichzelf en haar lichaam veranderde.

Actrice Evelien Bosmans is binnenkort naast Frances Lefebure en Daphne Wellens te zien in de serie ‘F*** You Very Much’. De 31-jarige blondine is daarmee voor het eerst sinds ze samen met haar vriend Jonas Van Geel ouders werd van zoon Charlie terug op het kleine scherm te zien. Haar zwangerschap was geen constante roze wolk, zo vertelt ze in Humo. «De eerste drie maanden heb ik afgezien. Dat was een donkere tijd, met angsten en nachtmerries. Er werden door mijn zwangerschap ook rollen afgezegd, en vaak op niet bijster fijne wijze. Ik raakte daarvan in paniek. Maar goed: na die drie maanden, toen we wisten dat het een jongetje zou worden, begon ik te genieten van de rust. Ik ging van een heel vol leven naar een deugddoende leegte. Ik deed zelfs yoga!»

Grote borsten

En er waren nog positieve dingen aan haar zwangerschap, zo zegt Evelien. «Ik vond mijn lichaam na mijn zwangerschap net cool: eindelijk had ik supergrote borsten! Féést! (lacht)». De actrice is echter «niet ontevreden met wat de natuur haar heeft gegeven», klinkt het verder. «Vroeger was ik veel meer bezig met mijn uiterlijk, maar met een kind leer je dat af.»

Heerlijke roes

Nog een zaligheid na de zwangerschap: alcohol drinken, aldus Evelien. «O ja, ik was superblij dat ik na de borstvoeding weer mocht boozen (lachje). Ik was zat na een half glas, natuurlijk. Een heerlijke roes: ik merkte toen dat ik 't écht gemist had. Erg, hè? Ik probeer me in te tomen, en af en toe enkele dagen tussen twee glazen te laten, want anders zou ik met gemak elke dag alcohol kunnen drinken.»

Mannenmagneet

Op de vraag of ze een mannenmagneet is, antwoordt Bosmans: «Ik heb altijd veel meer gehouden van het liefdesspel dan van de consumptie ervan. Een lichte aanraking, een blik die iets te lang blijft hangen, dát vind ik spannend. Zodra het geconsumeerd wordt, is 't opeens saai. Dat klinkt niet echt goed, hè? Van zodra ik een jongen kon krijgen, hoefde het niet meer? Ja.»