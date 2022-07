Aanklacht tegen Bob Dylan wegens seksueel misbruik ingetrokken

De vrouw klaagde Bob Dylan in augustus 2021 aan omdat zij als 12-jarig meisje gedrogeerd zou zijn met alcohol en drugs, waarna zij door hem zou zijn mishandeld en misbruikt. Een woordvoerder van Dylan ontkende het misbruik onmiddellijk.

Woensdag lieten juristen van de 81-jarige zanger weten dat de eiser belangrijke sms-berichten verwijderd had. Donderdag werd duidelijk dat de eiser de aanklacht had ingetrokken. Een woordvoerder van Dylan laat weten tevreden te zijn dat «deze schijnvertoning» voorbij is en benadrukt dat het «schandalig is dat deze zaak überhaupt werd aangespannen».