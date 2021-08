Bob Dylan aangeklaagd wegens seksueel misbruik

Bob Dylan is aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De zanger zou in 1965 een 12-jarig meisje hebben gedrogeerd met alcohol en drugs waarna hij haar zou hebben mishandeld en misbruikt, meldt entertainmentwebsite Page Six op basis van rechtbankdocumenten.

Het misbruik gebeurde volgens de vrouw, die inmiddels 68 jaar is, meerdere keren en vond plaats tussen april en mei 1965 in onder meer het beroemde Chelsea Hotel in New York. Het slachtoffer heeft er tot op de dag van vandaag last van en claimt psychisch beschadigd te zijn. Ze eist een schadevergoeding.

De inmiddels 80-jarige Dylan was tijdens het vermeende misbruik tussen de 23 en 24 jaar.

Reactie Dylan

De vrouw stapt nu pas naar de rechter omdat in New York een wet is vervallen en daardoor kunnen slachtoffers van kindermisbruik daar een civiele zaak aanspannen ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn. Om die reden werd vorige week ook al een aanklacht ingediend tegen de Britse prins Andrew.

Dylan ontkent het misbruik. De aantijging is «onwaar» en zal krachtig worden weerlegd, verklaarde een woordvoerder van de artiest in een reactie aan het Duitse persagentschap dpa.