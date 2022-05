12 points go to... Dit zijn de grootste kanshebbers van het Eurovisiesongfestival 2022 volgens de bookmakers

10 mei is het zo ver: dan schiet het Eurovisiesongfestival 2022 uit de startblokken met de eerste halve finale. Toch is het nog wachten tot de tweede halve finale op donderdag 12 mei om te weten hoe de Belgische inzending Jérémie Makiese het doet. De spanning is dit jaar sowieso weer te snijden, dankzij alle straffe inzendingen van de concurrerende landen. En ook bookmakers zijn alweer druk in de weer om de grootste kanshebbers te bepalen. Dit is de top drie volgens hen.

3e plek: afwisselend Zweden en het Verenigd Koninkrijk

Het is een nek-aan-nekrace op dit moment voor de bronzen medaille op het Eurovisiesongfestival. De derde plek wordt het ene moment toebedeeld aan de Zweedse popballade ‘Hold Me Closer’ van singer-songwriter Cornelia Jakobs. Zij maakte een dansbaar nummer over de emotionele rollercoaster die liefdesverdriet heet. Maar ze moet die favorietenrol delen met het Verenigd Koninkrijk, dat dit jaar gegarandeerd eens méér dan 0 punten zal krijgen. Zij sturen TikTok-ster Sam Ryder naar Turijn, een bebaarde man met meterslang haar die twaalf miljoen volgers vergaarde dankzij zijn indrukwekkend stembereik. Hij brengt het nummer ‘SPACE MAN’, over een eenzame astronaut, dat hij zelf schreef samen met Amy Wadge – die bekend is vanwege haar hulp bij Ed Sheerans monsterhit ‘Thinking Out Loud’.

2e plek: Italië

Minder discussie over de tweede plek. Die zou gaan naar topfavoriet ‘Brividi’, een duet van Mahmood en zanger Blanco. Op die manier zou Italië twee jaar op rij hoge toppen scheren met hun inzending, na de overwinning van Måneskin vorig jaar. In 2019 haalde Mahmood al zilver op het Eurovisiesongfestival met ‘Soldi’. Hij moest toen het onderspit delven voor Duncan. Nu doet hij een tweede worp naar eeuwige roem met een ballade over liefde, vrijheid en angst.

1e plek: Oekraïne

Het is weinig verrassend dat de nummer 1 bij de bookmakers dit jaar de Oekraïense inzending ‘Stefania’ is, van Kalush Orchestra, een folk- en hiphopband. Het nummer is een grote (politieke) hit op TikTok, waar beelden van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland begeleid worden door dit strijdlied. Het nummer zelf is een ode aan Stefania, de moeder van de frontman Oleh Psiuk. Volgens Psiuk maakt nummer niet enkel kans op die felbegeerde eerste plek vanwege het oorlogsgeweld: «Ons nummer behoorde al tot de top vijf voordat het conflict begon, wat betekent dat mensen het hoe dan ook een goed nummer vinden», liet hij optekenen aan het Italiaanse persbureau Ansa.

En België?

Jérémie Makiese haalt volgens de bookmakers een 18e of 19e plek in de finale met ‘Miss You’. Deze week kregen we al een eerste fragment te zien van zijn liveperformance, maar voor de volledige show is het aftellen naar donderdag.