Heen en weer naar Turijn: zoveel kost een trip naar het Eurovisiesongfestival

Het is weer zover: vanaf dinsdag 10 mei kunnen we opnieuw met volle teugen genieten van Eurovisiesongfestivalpret vol uitzinnige outfits en catchy (of kitscherige) nummers. Altijd al gedroomd om het spektakel van dichtbij mee te maken, maar niet durven gaan omdat je ervan uitging dat het onbetaalbaar was? Het verhuurplatform voor vakantiehuizen Belvilla rekende voor jou uit hoeveel het je kost om een weekendje in Turijn, waar de finale plaatsvindt, door te brengen, met bezoek aan de grote finale.

Belleville zocht daarnaast ook uit hoeveel fans betalen wanneer ze een week ter plaatse blijven en alle shows bijwonen. Daarbij hield Belvilla rekening met alle reis-, verblijfs- en ticketkosten en met uitgaven voor andere activiteiten en maaltijden.

Zoveel kost een weekend Turijn

Op 12 mei weten we of ook België doorstoot naar de grote finale van het Eurovisiesongfestival. Daarvoor rekenen we op Jérémie Makiese en zijn nummer ‘Miss you’. Belgen die hoe dan ook de finale willen bijwonen, betalen gemiddeld € 1.131 voor een ticket. Je scoort tickets via de gebruikelijke verkoopkanalen. De prijzen lopen momenteel op tot € 1.760 per exemplaar. Wie met de trein naar Turijn reist, betaalt zo’n € 217 per persoon heen en terug. Vliegtuigreizigers moeten rekenen op € 183 per persoon. Eenmaal aangekomen, koop je voor € 10 een stadspas aan. Daarmee maak je 72 uur gebruik van alle openbaar vervoer.

Dat de finale doorgaat in Turijn heeft een duidelijke invloed op de verblijfskosten: gemiddeld betalen bezoekers € 1.073,88 voor twee nachten. Fans die daar de tijd voor vinden, kunnen Turijn bezoeken voor de start van de grote finale (zaterdag om 21 uur), of de volgende ochtend. Toegangstickets voor de twintig populairste bezienswaardigheden in de metropool kosten gemiddeld € 6,85. Zeven topattracties zijn gratis toegankelijk.

Drie euro per pizza

Turijn verwent niet alleen je ogen, maar ook je smaakpapillen: zes restaurantbezoeken kosten samen zo’n € 91,63 per persoon – eten en drank inbegrepen. Prijzen variëren van € 3 voor een pizza marinara tot € 38 voor een bord Orecchia Di Elefante. Dat is een traditioneel gerecht met gepaneerde kotelet en groenten. In Turijn vind je maar liefst dertig restaurants die zichzelf omschrijven als LGBTQI+ friendly.

Wanneer ze met de trein reizen, betalen fans in totaal € 2.530,35 voor een citytrip naar Turijn met bezoek aan de finale van het Eurovisiesongfestival. En € 2.496,35 wanneer ze daarvoor het vliegtuig nemen.

Ruim € 9.000 voor een week songfestival

De allergrootste fans van het Europese muziekfestival? Die kunnen al aankomen op maandag en zo alle selectierondes meemaken. Reiskosten bedragen gemiddeld € 376 voor een retourticket met het vliegtuig en € 134,98 met de trein. Een stadspas voor het openbaar vervoer kost € 17,50 per week. Wie in plaats daarvan € 88 neertelt voor de stadspas ontvangt daarbovenop korting op verschillende bezienswaardigheden. Een week smullen in de Turijnse restaurants voegt zo’n € 213,79 toe aan je individuele rekening. Een bezoekje aan de twintig populairste attracties is goed voor €137. Wie zeven nachten in een hotel of vakantiewoning verblijft, telt daar zo’n € 2.622,48 voor neer.

De grootste hap uit het budget gaat naar de officiële Eurovisiesongfestiviteiten: fans betalen momenteel gemiddeld € 6.068,90 aan tickets voor alle negen rondes (selectierondes en finale inbegrepen). Wie met het vliegtuig naar Turijn afzakt, betaalt dus zo’n € 9.435,67 om er een week te verblijven en van het Eurovisiesongfestival te genieten.