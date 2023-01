Ondanks inflatie en oorlog in Oekraïne: economie in eurozone groeit weer

De economische activiteit in de eurozone laat deze maand een kleine groei zien, na zes maanden van krimp. Dat meldde marktonderzoeker S&P Global op basis van zijn index die de activiteit in de industrie en dienstensector meet. Volgens S&P Global is het ondernemersvertrouwen gestegen en zwakte de krimp bij de orderontvangst af. Ook was sprake van afkoeling van de productiekosten door de gedaalde energieprijzen.

De graadmeter steeg naar een stand van 50,2 na 49,3 in december. Een niveau hoger dan 50 wijst op groei, daaronder op krimp. De onderzoekers stellen dat de verbetering vooral is te danken aan dienstverleners in de technologiesector, gezondheidszorg en farmaceutische industrie. Verder was in consumentengerelateerde sectoren zoals toerisme en vrijetijdsbesteding stabilisatie te zien, na maanden van dalingen. Zo gaan mensen vaker op reis of uit eten ondanks de hoge inflatie.

Meer aanwervingen

De verkoopprijzen in de industrie en dienstensector gingen wel verder omhoog. Bedrijven proberen de winstmarges te verbeteren om zo de gestegen kosten voor energie en grondstoffen op te vangen. Ook hebben ondernemingen te maken met hogere loonkosten. Er wordt wel meer personeel aangenomen omdat bedrijven optimistisch zijn geworden over de toekomst.

In een toelichting spreekt hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global van «welkom en goed nieuws» voor de economie van het eurogebied. De cijfers kunnen erop wijzen dat de economische neergang waarschijnlijk minder groot zal zijn dan eerder gevreesd, aldus de econoom.