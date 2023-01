Blijft inflatie toenemen in 2023?

Veel Belgen voelden de inflatie stevig in hun portemonnee tijdens 2022: torenhoge aardgas & elektriciteit prijzen, het boodschappenmandje dat weeral duurder werd en prijsstijgingen aan de pomp. In oktober 2022 bereikte de inflatie zijn hoogtepunt: 12,5%, het hoogste percentage sinds juni 1975, maar wat betekent dat nu precies en hoe zal 2023 eruit zien?

Wat is inflatie?

Inflatie is een maatstaf om te bepalen hoe veel de koopkracht van het geld daalt in vergelijking met vroeger. Inflatie wordt gemeten aan de hand van de Consumenten Prijs Index (CPI) die regelmatig wordt berekend. Inflatie is een statistisch begrip om de prijsstijgingen van goederen en diensten te meten.

Simpel gezegd: hoe hoger de inflatie, hoe minder waarde heeft het geld, hoe meer je moet uitgeven om hetzelfde aantal goederen of diensten te kopen. Gemiddeld zien we een inflatiepercentage van 2% tot 3% in België. Soms ligt dit percentage wat lager of hoger (zoals in 2022).

Afzwakking van inflatie

De inflatie staat momenteel op 10,35% in België, alles is dus zo'n 10% duurder dan het jaar ervoor. De economen van Het Federaal Planbureau (een onafhankelijke instelling die vooruitzichten maakt over economische onderwerpen) verwachten dat de inflatie geleidelijk aan zal afzwakken gedurende 2023, en zal eindigen tussen de 2 en 3 procent. Het gemiddelde inflatiecijfer doorheen het jaar 2023 zou dan op zo'n 5,3% uitkomen.

Milde recessie

Verschillende grootbanken en economen zetten zich ook schrap voor een milde recessie gedurende 2023, vooral in Europa. Er zijn verschillende factoren die wellicht zullen verhinderen dat de economie volledig herstelt: zo blijven energieprijzen waarschijnlijk gedurende het hele jaar aan de hoge kant en zullen de Centrale Banken vrijwel zeker de rente verhogen.

Arbeidstekort blijft

Er wordt verwacht dat bedrijven zullen doen wat ze kunnen om hun personeel te behouden, omdat de arbeidsmarkt momenteel erg krap is. Arbeidskrapte is al jarenlang één van de belangrijkste bezorgdheden voor ondernemers, wat niet verwacht wordt te veranderen in 2023. Door de kostenexplosie waarmee de ondernemers geconfronteerd worden, zullen sommige bedrijven wel moeten besparen op personeel, maar massale ontslagen zijn niet aan de orde.

Wat kan ik doen om te besparen?

De prijsstijgingen dankzij inflatie zijn dus nog niet voorbij in 2023, maar er zijn manieren om te besparen: