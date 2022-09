Wat mag je verwachten op Netflix, Disney+ en Amazon Prime in september? (video)

Een nieuwe maand, dat wil ook zeggen: een hele hoop nieuwe series en films op streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime en Disney+. Van een nieuw seizoen van ‘Cobra Kai’, tot het leven van Mike Tyson en Marilyn Monroe en daten met familie in de buurt: wat is het beste dat je deze maand zeker gezien moet hebben?

1. The Rings of Power: seizoen 1

Vanaf 2 september op Amazon Prime

Fantasy-liefhebbers kunnen dezer dagen volop hun hart ophalen bij de streamingdiensten. Eind augustus lanceerde HBO de spin-off van ‘Game of Thrones’, nu komt Amazon met een vervolg op de razend populaire trilogie ‘The Lord of the Rings’. ‘The Rings of Power’ speelt zich enkele duizenden jaren voor de originele trilogie af, en volgt de elfenkoningin Galadriel. Zij kan als enige in de toekomst kijken en zo zien welk onheil Midden-Aarde te wachten staat. De serie focust ook op de rijke geschiedenis van de fantasiewereld van bedenker J.R.R. Tolkien. Amazon zou voor de serie het astronomische bedrag van één miljard euro neergeteld hebben.

2. Dated and Related: seizoen 1

Vanaf 2 september op Netflix

Relatietesten op exotische locaties: het is niets nieuws onder de zon. Maar sinds enkele jaren wil Netflix het genre stevig vernieuwen. Denk maar aan ‘Too Hot to Handle’, waarbij de lusten van de deelnemers de grond ingeboord werden door spelbreekster Lana. Ook ‘Dated and Related’ steekt het concept in een nieuws jasje. Broers en zussen zullen elkaar moeten ondersteunen bij het vinden van de ware liefde, door op dubbeldates te gaan, potentiële matches door te lichten en, op sommige momenten, toe te kijken hoe hun broer of zus flirt en vrijt. Ongemakkelijkheid troef, al zal de beloning van 100.000 euro voor de winnaar wel het een en het ander goedmaken.

3. Mike: seizoen 1

Vanaf 8 september op Disney+

In deze achtdelige dramaserie verfilmt Disney+ het leven van bokslegende Mike Tyson. De serie brengt de fabelachtige carrière van de bokser in kaart en belooft een blik te werpen op de houding van de Verenigde Staten tegenover klasse, ras en de Amerikaanse room. Trevante Rhodes, bekend van de Oscarwinnende film ‘Moonlight’, neemt de hoofdrol voor zijn rekening.

4. Cobra Kai: seizoen 5

Vanaf 9 september op Netflix

Goed nieuws voor de karatefans van ‘Cobra Kai’: vanaf 9 september lost Netflix het vijfde seizoen van de populaire spin-off van ‘The Karate Kid’, de populaire actiefilm uit 1984. Een breuk met de traditie, want normaal gezien mogen fans nieuwe afleveringen pas rond Nieuwjaar verwachten. Het belooft een seizoen te worden vol actiescenes, maar ook de nodige porties nostalgisch gegniffel.

5. Andor

Vanaf 21 september op Disney+

Na het relatieve succes van de Star Warsspin-off ‘Rogue One’, wil Disney daar een vervolg aan breien met ‘Andor’. De film is een spionagethriller die zich vijf jaar voor ‘Rogue One’ afspeelt en draait om Cassian Andor (vertolkt door Diego Luna), die in de eerste film een verzetsstrijder speelde. In ‘Andor’ zien we de opkomst van de verzetsstrijders en hun beginnende strijd tegen het Galactic Empire.

6. Blonde

Vanaf 23 september op Netflix

Het leven van Norma Jeane Mortenson, beter bekend onder haar pseudoniem Marilyn Monroe, is op z’n minst onstuimig te noemen. Na een zeer traumatische jeugd werd ze in de jaren 50 wereldberoemd en groeide ze uit tot filmster en sekssymbool. Maar ondanks alle glitter en glamour kende Monroe ook bakken liefdesproblemen, uitbuiting, machtsmisbruik en verslavingen. Stof genoeg dus voor een spetterende Netflix-film met onder andere de Cubaanse Ana De Armas in een beklijvende hoofdrol.

7. The Old Man: seizoen 1

Vanaf 28 september op Disney+

Karakterkop Jeff Bridges, die zijn strepen verdiende in onder meer ‘Tron: Legacy’ en ‘Iron Man’, speelt in ‘The Old Man’ ex-CIA agent Dan Chase, die al jaren ondergedoken leeft als Johnny Kohler. Wanneer een moordenaar zijn schuilplaats achterhaalt, is het nog maar de vraag of Bridges de daarop volgende klopjacht overleeft. Spoileralert: de zevendelige serie is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Thomas Perry uit 2017.

8. Entergalactic : seizoen 1

Vanaf 30 september op Netflix

Kid Cudi, Jessica Williams, Vanessa Hudgens, Jaden Smith, Macaulay Culkin en Timothée Chalamet: aan sterren geen gebrek in de cast van het eerste seizoen van de animatieserie ‘Entergalactic’. De tv-special draait rond een opkomende artiest die het probeert te maken in de muziekindustrie, maar ondertussen ook de liefde tegenkomt in New York. Leuk detail: hoofdrolspeler en artiest Kid Cudi lanceert op 30 september ook een gelijknamig album, dat de soundtrack van de serie is.

9. Jungle: seizoen 1

Vanaf 30 september op Amazon Prime

‘Jungle’ is ten slotte een zeer interessant experiment van Amazon. De zesdelige show speelt zich af in een ‘Blade Runner’-achtige versie van Londen vol futuristische criminaliteit. Het plot wordt deels verteld aan de hand van dialogen, deels aan de hand van gerapte teksten van artiesten zoals Tinie Tempah en Big Narstie, bekende namen in de Britse hiphopindustrie.