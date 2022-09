SERIES. Benjamin Walker speelt elfenkoning in langverwachte ‘The Rings of Power’: «Ik ben geobsedeerd door Tolkien sinds ik als kind ‘The Hobbit’ las»

Niemand twijfelt eraan: samen met ‘House of the Dragon’ is ‘The Lord of the Rings: The Rings of Power’ dit jaar een van de grote trekpleisters op het vlak van streaming. Amazon spaarde kosten noch moeite — 1 miljard euro voor 5 seizoenen! — om het magische oeuvre van J.R.R. Tolkien tot leven te wekken. Metro kreeg alvast hoog bezoek om over de serie te praten: Koning der Elfen Gil-galad, gespeeld door Benjamin Walker (‘Abraham Lincoln: Vampire Hunter’).

Wist je al veel af van ‘The Lord of the Rings’ en de andere boeken van J.R.R. Tolkien voor je bij deze serie betrokken raakte?

Benjamin Walker ( foto): «Ik heb een oudere broer, en het eerste boek voor grote kinderen dat hij me gaf, was ‘The Hobbit’. Sindsdien ben ik geobsedeerd door die wereld. De tekenfilm van Ralph Bakshi uit de late jaren 1970 heeft ook een diepe indruk op me gelaten. Mijn vader had een videowinkel, en als kind moest ik vaak de dozen weer in de rekken zetten. Ik was compleet in de ban van de doos van die tekenfilm. Ik mocht pas naar de film zelf kijken toen ik oud genoeg was, en ik vond hem prachtig. Compleet anders dan de animatie die ik al kende. Dat was geen ‘Bugs Bunny’. Behoorlijk eng soms, vooral met de Black Rider.»

In de serie speel je Gil-galad, de koning van de Elfen. Wat voor wezens zijn dan eigenlijk?

«Wat ik uniek vind aan de Elfen is dat ze zich enorm bewust zijn van alles. Ze weten dat mensen vaak een gebrekkig karakter hebben en dat Dwergen hebzuchtig en weinig sociaal zijn. En toch blijven ze zich inzetten voor Midden-Aarde. Ze zouden allemaal kunnen terugkeren naar Valinor en cocktails slurpen op het elfenstrand, maar in plaats daarvan kiezen ze ervoor om achter te blijven in die donkere en degoutante plek waar iedereen elkaar wil vermoorden. Het zegt veel over wie ze zijn en hoezeer ze van Midden-Aarde houden.»

Ze praten vaak op een zeer plechtstatige manier. Is dat omdat ze eindeloos lang leven en dus toch alle tijd hebben?

( lacht) «Dat zou wel eens kunnen, ja. Ze begrijpen de kracht die vervat zit in taal. Eigenlijk heeft Tolkien een taal gecreëerd en daar dan een mythologie rond verzonnen. De elfen gebruiken hun teksten zowat als een wapen van licht in de donkere wereld om hen heen. Woorden zijn belangrijk voor hen. Ze gaan er niet lichtzinnig mee om.»

Foto’s AmazonStudios Wat is voor jou het grote verschil tussen deze serie en de ‘Lord of the Rings’-trilogie van Peter Jackson, los van het verhaal?

«De serie is even episch en grootschalig als de films, maar het grote verschil is dat Peter Jackson niet de tijd had waarover wij beschikken. Dit eerste seizoen alleen al omvat acht episodes, en elke episode is als een film. We hebben de vrijheid om ons diep onder te dompelen in de verschillende streken van Midden-Aarde en de complexiteit van de verschillende rassen.»

‘The Rings of Power’ is in alle geheim gemaakt. Er mocht vooral niets uitlekken. Ben je daar blij mee of vind je dat soms wat overdreven?

«Ik vind het gezond. Je moet niet altijd willen weten hoe een goocheltruc precies werkt. Dat verknoeit het. Ik vind het heel belangrijk dat we het mysterie en de magie goed verborgen houden. Ik hoef niet per se alles te verklappen van wat er in dit seizoen gebeurt. Ik zou het als kijker verschrikkelijk vinden als ik naar ‘The Sixth Sense’ ga kijken en plots roept er iemand «Hij is dood!» Dat vergalt het plezier. ( gniffelt) Het doet me denken aan die keer dat ik naar ‘Titanic’ ging kijken. Toen we buiten kwamen, stond er een rij mensen aan te schuiven voor de volgende voorstelling. Ik riep voor de grap «De boot zinkt!» Waarop iemand terugriep «Bedankt, lul!» Dat vond ik dan weer wel overdreven.» ( lacht)

Review***

Naar verluidt moet ‘The Lord of the Rings’ maar drie boeken laten voorgaan op de ultieme bestsellerlijst: de Bijbel, het Rode Boekje van Mao en de Koran. Om maar te zeggen dat je met heilige schriften in de weer bent als je werk van fantasy-meester J.R.R. Tolkien wil verfilmen. De nieuwe tv-serie ‘The Rings of Power’ kiest bovendien een tijdperk uit de geschiedenis van Midden-Aarde waar Tolkien zelf relatief weinig over verteld heeft. De reeks neemt dan ook veel vrijheid om iets te maken wat nauw moet aansluiten bij het oeuvre van de Britse schrijver, en grotendeels lukt dat ook. In alle eerlijkheid: we kregen slechts twee afleveringen te zien, dus voor definitieve conclusies is het nog vroeg. Maar zeker wat het spektakel betreft, gooit ‘The Rings of Power’ hoge ogen, in die mate zelfs dat de serie te groot lijkt voor een klein scherm. Als je dit naast pakweg ‘Game of Thrones’ legt, valt dan weer op dat niet alle acteurs even comfortabel staan te spelen. Een weifelende start met intrigerende mogelijkheden, zeg maar. (rn)