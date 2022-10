UITTIPS. Het weekend brengt Museum Night Fever, comedy en films

FILM: Film Fest Gent

21 & 22/10

Gent Last call! Film Fest Gent loopt dit weekend alweer op zijn einde. Deze 49e editie stond de Koreaanse film voor het voetlicht, en daar kan je morgen nog van genieten, ondermeer met de spionagethriller ‘Hunt’ van regisseur Lee Jung-jae. Nog op het programma morgenavond: de uitreiking in het Bijloke Muziekcentrum van de World Soundtrack Awards, de jaarlijkse prijzen voor filmmuziek. Centrale gast is de veelzijdige Amerikaanse filmcomponist en jazzartiest Mark Isham, bekend van de muziek voor onder meer ‘Crash’. Het Film Fest wordt in stijl afgesloten met een onvergetelijke slotparty in kunstencentrum VIERNULVIER. Je kan vanaf half elf terecht in de Balzaal, waar goed volk de draaitafels bezet.

filmfestival.be

EVENEMENT: Dag van de Jeugdbeweging

21/10

Vlaanderen Wij vonden het altijd de leukste dag van het jaar: die dag dat je in je uniform van de jeugdbeweging naar school mocht. Joepie! En dan maar opbieden over de scouts die beter is dan de KSA die beter is dan de Chiro, die... je kent het wel. Vandaag is het gelukkig de dag van àlle jeugdbewegingen, en vooral de dag van hun onvermoeibare leiding, die zich elke week inzet om zoveel kinderen een fijne tijd te bezorgen. Overdag zijn er heel wat activiteiten die nogal vaak iets te maken hebben met eten: veel groepen doen een ontbijtactie, smeren ‘bokes met choco’ en een enkele groep organiseert zelfs een ‘ochtendfuif’. Moedig! Maar het jonge grut kijkt toch vooral uit naar vanavond, wanneer de Nacht van de Jeugdbeweging begint, en er onder meer in de Waagnatie in Antwerpen een feestje van jewelste losbreekt. Uniformen toegestaan, zelfs uitermate welkom.

dagvandejeugdbeweging.be

EVENEMENT: Museum Night Fever

22/10

Brussel Bij zijn vijftiende verjaardag is de Brusselse hoogmis van de musea nog allesbehalve uitgeblust. Jonge kunstenaars krijgen carte blanche om de museumcollecties een twist te geven en daar hoort de nodige ambiance bij. Urban circus in het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis - wel even oppassen met die sabels! -, een modeshow of een silent disco in het Museum van de Nationale Bank: het programma doet je zinderen. Maak je klaar voor de vurigste museumnacht van het jaar vol performances, concerten en rondleidingen in wel 34 Brusselse musea. Er is ook een waanzinnige afterparty in de C12, voor wie de avond nog geen vaarwel kan wuiven. En vergeet naast alle extraatjes niet: met één ticket kan je doorheen de avond ook in alle lopende tentoonstellingen binnenhoppen.

brusselsmuseums.be

COMEDY: Een heel zwaar leven

22/10

Puurs Je kent haar van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’, maar nog niet zo heel lang geleden was Amelie Albrecht een niet zo heel erg gemotiveerde postbode. Toen ze een jaar bezig was met stand-up won ze al Humo's Comedy Cup - een natuurtalent, kortom. Ze kreeg haar hele leven te horen dat ze nergens zou komen met haar grote mond en haar neiging om alles in het belachelijke te trekken. Een eigenschap die haar vroeger voortdurend in de problemen bracht, maar haar nu wel toelaat op het podium te staan met haar eerste avondvullende show: ‘Zwaar leven’. Haar stijl? Droog, direct en met veel zelfspot.

In het voorprogramma staat Elias Van Dingenen, die ons met een kwajongensblik in de ogen kijkt en tegelijkertijd tegen de schenen schopt.

ameliealbrecht.be

EXPO: Koffiestories

Nog t.e.m. 6/11

Brugge Onze ochtendlijke mok koffie, wat zouden we zijn zonder? Maar een halve mens, zoveel is zeker. Maar waar komt dat bruine en onmisbare goedje eigenlijk vandaan en welke weg legt het af om in ons kopje te belanden? Koffiestories belicht in Brugge het verhaal achter de handen en de kennis die nodig zijn om te kunnen genieten van het zwarte goud. Verspreid over vijf Brugse locaties maak je kennis met de vijf grote thema's van de expo: de koffieplant, koffiebranden, koffiezetten, koffiedrinken en koffie recycleren. Bij elke expomodule hoort een toepasselijke activiteit. Geniet van koffieproeverijen, performances, workshops of onverwachte ontmoetingen - uiteraard onder het genot van een lekkere kop koffie.

koffiestories.be