UitTips. Het weekend brengt herfstwandelingen, Kapitein Winokio en Wouter Deprez

THEATER: A Play for the Living in a Time of Extinction

14 & 15/10

Gent De Britse regisseur Katie Mitchell schreef een handleiding voor een DIY-toneelstuk over de klimaatramp. ‘A Play for the Living in a Time of Extinction’ is een voorstelling die niet op tournee gaat, maar op verschillende plekken opnieuw wordt gecreëerd. Mitchell voorzag in een aantal minimale instructies en een aantal regels rond duurzaamheid. De jonge Gentse regisseur Martha Balthazar nam de handschoen op, en maakte haar eigen versie op basis van het concept. Ze stelt daarin de vragen die haar voorheen ook al bezig hielden: ‘Wat is de impact van de mens op de wereld?’ of ‘Welke erfenis willen we voor de toekomstige generaties?’ Ze neemt ook Mitchells instructies serieus: zo wordt een deel van de elektriciteit die nodig is voor de voorstelling live opgewekt met behulp van fietsen. Op de première trapte artistiek leider Milo Rau zich alvast de hele voorstelling lang in het zweet. Moedig!

NATUUR: Dag van het Zoniënwoud

16/10

Brussel Het Zoniënwoud is misschien wel een van de best bewaarde natuurgeheimen van België. Daar komt nu zondag verandering in, met de Dag van het Zoniënwoud. Een hele dag lang kan je je onderdompelen in de wonderen van het woud, kennismaken met de beschermers van het bos en te weten komen hoe je zelf ook je steentje kan bijdragen aan de bescherming van deze unieke natuur. Alle activiteiten spelen zich vooral af aan de toegangspoorten tot het woud. In Jezus-Eik koop je de lekkerste streekproducten op de boerenmarkt. In het Arboretum Tervuren vergaap je je aan de mooiste bomen van over de hele wereld, en zie je hoe die worden beheerd. Leuke familie-activiteiten en boeiende natuurwandelingen wachten dan weer op jou bij het ecoduct van Groenendaal. Vergeet niet van de herfstkleuren te genieten!

KINDEREN: Hallo Aarde

15 & 16/10

Schoten Kindermuziek hoeft niet kinderachtig te zijn. De concerten van Kapitein Winokio bieden échte muziek, met échte muzikanten, maar dan in een kindvriendelijke setting. En dit doet hij dit keer zelfs voor de kleinste luisteraars: de drieplussers. We hoeven de Kapitein wellicht niet meer voor te stellen. Een Winokio-concert is sowieso een feest! In deze muzikale theatershow gaat hij samen met zijn bemanning naar de ruimte om van daaruit onze aarde te inspecteren. Vanuit zijn ruimteschip bestudeert en bezingt hij de uitdagingen voor én de gigantische schoonheid van onze wereldbol. Deze intergalactische voorstelling draait in een baan rond de aarde, en neemt alle kleine ruimtevaarders mee op zijn reis. Het credo van de Kapitein? «Wat een mooie planeet!»

COMEDY: Speech

15/10

Brugge Wouter Deprez ken je uiteraard van ‘De Slimste Mens ter Wereld’, zijn vorige shows of zijn columns in De Standaard. Hij is de denker-filosoof onder de comedians - in zijn shows is het lachen geblazen, maar nogal vaak schuilt er ook een grote levenswijsheid in. Wouter en zijn iconische bakkebaarden touren dit najaar verder met zijn nieuwste voorstelling Speech. Daarin gaat het om datgene waarvan hij zijn beroep heeft gemaakt, en wat hem blijft verwonderen en ontroeren: de taal. Wat heeft Wouter na al die jaren begrepen van het instrument waarmee hij werkt? Wat doet hem lachen in taal? Wat ontroert Wouter in taal, nog meer dan vroeger? Welke dringende aanpassingen in taal wil hij doorvoeren? Opgepast aan alle taalpuristen: deze show bevat sporen van West-Vlaams. Je bent gewaarschuwd!

CONCERT: Taher Shabab

15/10

Gent Wie zin heeft om de mooiste muziek van over de hele wereld te ontdekken, moet in Gent bij de Centrale zijn. Zo kan je daar op zaterdag een icoon van de Afghaanse popscene ontmoeten: Taher Shabab. Taher Shabab is afkomstig uit het oosten van Afghanistan maar woont al geruime tijd in Duitsland. Hij startte zijn muzikale carrière op heel jonge leeftijd en werd al snel populair bij jong en oud, met heel wat fans via Spotify. Zijn carrière kreeg een extra boost toen hij tweede werd in een (Japanse!) zangwedstrijd. Sindsdien nam hij meer dan 40 songs op, in het Perzisch, Urdu en Pasjtoe, waarin hij zijn grootste successen behaalde. Hoe die taal klinkt? Als een smeltend gebakje op je tong. Ga vooral zelf luisteren om het te geloven.

