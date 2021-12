Home Cultuur UITSTAP. Lichtfestival WinterFloridylle tovert de Plantentuin van Meise om tot sprookjesachtige lichtjungle Nog tot het einde van de kerstvakantie kan je in de Plantentuin van Meise genieten van een feeërieke editie van het lichtfestival WinterFloridylle. Het parcours dompelt je onder in de geuren en kleuren van de bijzondere plantentuin. Bovendien zorgt niemand minder dan Ozark Henry voor een muzikale toets. Instagram / @Plantentuinmeise Door Redactie Online Het is de eerste keer dat het lichtfestival samenwerkt met een muzikant. Voor die eerste muzikale editie kozen ze voor de muziek van singer-songwriter Piet Goddaer, beter bekend als Ozark Henry. Goddaer componeerde speciaal voor WinterFloridylle enkele muziekstukken, die tijdens het parcours te horen zullen zijn. A post shared by Plantentuin Meise (@plantentuinmeise)

Immersieve ervaring

«De muziek gaat prachtig samen met de lichtinstallaties en het gevoel dat we willen creëren», zegt Pieter Frank, bedenker en creatief brein acht WinterFloridylle. «Een van de installaties is bovendien een immersieve ervaring: je wordt compleet ondergedompeld in licht, muziek en geur.»

In totaal is de wandeling ongeveer 3,5 kilometer lang, er zijn twintig installaties te zien. Aan het einde van de rit kan je genieten van een hapje en drankje bij een gezellige foodtruck.

Het lichtfestival loopt achttien avonden tussen 10 december en 8 januari. Tickets kunnen gekocht worden via de website van de Plantentuin.