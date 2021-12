Save the date: De Kleine Prins komt in 2022 met tentoonstelling naar Brussel

Goed nieuws voor wie maar geen genoeg krijgt van het sprookje ‘Le Petit Prince’: Het personage de Kleine Prins van Antoine de Saint Exupéry strijkt van 15 februari 2022 tot 30 juni 2022 neer in Brussels Expo voor een tentoonstelling die de bezoekers onderdompelt in een poëtische universum. De expo ‘Antoine de Saint Exupéry. De Kleine Prins tussen de Mensen’ in Paleis 2 werd gecreëerd door Tempora ter ere van de 75ste verjaardag van het beroemde personage.

De reizende tentoonstelling loopt momenteel nog in Lyon en trok daar al 130.000 bezoekers. In de 1.500 m2 grote expo rond de Kleine Prins is het de bedoeling dat de bezoeker het personage en zijn droomwereld herontdekt door alle zintuigen te gebruiken. Het parcours is tegelijkertijd een ode aan de veelzijdige, Franse auteur, die zowel reporter, pionier in de luchtvaart als verzetsschrijver tijdens de Tweede Wereldoorlog was. De stem van Marie de Saint Exupéry, moeder van Antoine, begeleidt de bezoeker.

Verstoppertje en wijsheid

De grote ruimtes en decors, in combinatie met de visuele effecten, laten de fans verstoppertje spelen met de Kleine Prins in zijn eigen universum. Aan het eind van de tentoonstelling is er nog een workshop en kan jong en oud de filosofische wijsheden uit het leven en het werk van auteur Antoine de Saint Exupéry ontdekken.

Het boek ’Le Petit Prince’ is vandaag vertaald in 457 talen en dialecten. Er werden alleen al in het Frans meer dan 11 miljoen exemplaren van verkocht.