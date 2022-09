SERIES. Diego Luna over ‘Andor’: «Het is alsof we vier ‘Star Wars’-films gemaakt hebben»

Zes jaar na ‘Rogue One: A Star Wars Story’ trekt de Mexicaanse acteur Diego Luna de outfit van zijn personage Cassian Andor weer aan. Deze keer gaat het om een serie over de eerste rebellen die het waagden om zich tegen de Empire te verzetten. ‘Andor’ werd geregisseerd door Tony Gilroy (‘The Bourne Legacy’) en is meer politiek getint dan ‘The Mandalorian’ of ‘Obi-Wan Kenobi’. Het bewijs dat er wel steeds meer ‘Star Wars’-reeksen bijkomen maar dat die niet per se allemaal op elkaar lijken.

We kennen Cassian Andor nog van ‘Rogue One: A Star Wars Story’ in 2016. Vanwaar het idee om een hele serie aan hem op te hangen?

Diego Luna ( foto rechts ): «Toen er voor het eerst sprake was van ‘Andor’ keek ik er vooral naar uit om terug te keren naar het ‘Star Wars’-universum en al zijn geweldige mensen. Ik voelde al snel instinctief dat dit het juiste project op het juiste moment was. ‘Rogue One’ was een ongelooflijke film, maar hij vertelde maar één enkele gebeurtenis [de diefstal van de plannen van de Death Star, nvdr]. Door het lange formaat van een serie kunnen we tonen waar mijn personage vandaan komt. De hamvraag is wat hij precies heeft meegemaakt dat hij bereid is om alles op te offeren voor de goeie zaak en mee te werken aan de zelfmoordmissie die we in ‘Rogue One’ zagen. Het leek me een interessant verhaal om uit te diepen en een uitgelezen kans om het privé-leven te zien van de gewone en alledaagse mensen in dat melkwegstelsel dat zo ver weg ligt.»

Cassian is behoorlijk anders dan de man die we in ‘Rogue One’ zagen. Hoe leg je dat verschil uit?

«Ik zweer je dat het dezelfde kerel is! ( lacht ) Door terug te keren in de tijd konden we hem in een totaal andere situatie plaatsen. Hij is vijf jaar jonger, wat verklaart waarom hij zich minder volwassen gedraagt. Hij is ook minder zeker van wat hij voor elkaar kan krijgen. Bovendien is de politieke context anders voor het hele melkwegstelsel, dat nog gecontroleerd wordt door de Empire. Het verzet staat op het punt om te ontwaken, en de revolutie zal beginnen. Het was heel plezierig om ons de evolutie in te beelden die Cassian heeft doorgemaakt tussen dit beginmoment en de gebeurtenissen van ‘Rogue One’. We moesten er enkel voor zorgen dat we logisch uitkwamen bij die film en dat het allemaal steek zou houden. Het is een andere manier om een verhaal te vertellen, en het was fijn om dat samen met Tony [Gilroy, nvdr] te mogen doen.»

Tony Gilroy kennen we van heel uiteenlopende films zoals ‘The Bourne Legacy’ en ‘Michael Clayton’. Welke ervaring brengt hij bij tot een serie als ‘Andor’?

«Hij heeft veel ideeën verzonnen om Cassians verleden in te kleden. Eigenlijk gaan we veel verder in de tijd terug dan vijf jaar. Je komt bijvoorbeeld ook zaken te weten over zijn jeugd. Tony wou het volledig verhaal vertellen van een man die een kantelpunt bereikt waar een politieke zaak belangrijk wordt dan zijn eigen leventje. Dat verandert niet van de ene dag op de andere. Daar zijn ingrijpende gebeurtenissen voor nodig, en de serie toont duidelijk welke factoren allemaal meegespeeld hebben om Cassians lot te bepalen.»

Je bent niet alleen hoofdacteur van ‘Andor’, je staat ook op de generiek als uitvoerend producent. Wat was je grootste uitdaging op de set?

«Als acteur ging het om dezelfde uitdagingen als bij eender welk project. Ik vraag me telkens af hoe ik mezelf zal kunnen overstijgen, want ik wil bij elke nieuwe rol nieuwe dingen ontdekken en voelen. Als producent kwam de druk vooral van het feit dat we plots meespeelden met de grote mensen. In wezen is het alsof we vier ‘Star Wars’-films gemaakt hebben in plaats van twaalf afleveringen van een serie. Je zou bijvoorbeeld denken dat alles nu toch in kannen en kruiken is, maar Tony Gilroy zit nog altijd in de montagekamer om de laatste afleveringen op punt te stellen. Zelf moet ik promotie voeren voor de serie, het tweede seizoen mee op touw zetten en de dubbing inspreken voor de Spaanse versie. Ik weet eerlijk gezegd niet goed meer waar mijn hoofd staat. Als je zoveel werk op de plank hebt, moet je maken dat je gefocust blijft en goed op je gezondheid let. Maar dat is het ook waard. Het is alsof je het prachtigste speelgoed krijgt dat je ooit hebt gezien. We hebben de nodige vrijheid, en we hebben een goed budget. We kunnen het dus maar beter niet verknallen.» ( lacht )

Andor **

Lang geleden, in een melkwegstelsel ver ver weg, beslist een zekere Cassian Andor (rol van Diego Luna) om zich te verzetten tegen het Keizerrijk en een revolutie te leiden. Als die korte samenvatting sterk lijkt op het uitstekende ‘Rogue One: A Star Wars Story’ (2016), dan is dat geen toeval. De nieuwe serie ‘Andor’ gaat terug in de tijd en legt de basis voor de spionagemissie uit die film. Hier dus geen Jedi en lichtzwaarden. Cassian Andor is een ‘simpele’ man van het volk, en we volgen hoe hij onderdrukt en misleid wordt om uiteindelijk tot het politieke standpunt komt dat we kennen van ‘Rogue One’. De ‘Star Wars’-series vermenigvuldigen zich tegenwoordig als konijnen, maar ‘Andor’ heeft op zijn minst de verdienste dat hij een andere invalshoek zoekt, geïnspireerd op onze huidige maatschappelijke nesten. Of een ‘Star Wars’- avontuur dat minder op fantasie en kitsch mikt ook een echte verrijking is voor het universum van George Lucas, is nog de vraag. Die afweging zal je zelf moeten maken, maar als je een rebellie zoekt die minder smaakt naar opgewarmde kost, raden we je liever ‘His Dark Materials’ aan

‘Andor’ is beschikbaar op Disney+.