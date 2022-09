Bioscopen en filmvertoners zetten schouders onder campagne Open Cinema

Tussen 1 en 6 oktober 2022 verrassen 21 bioscopen en filmvertoners in 11 steden met een uitgebreid aanbod van nieuwe films, zeldzame parels en inspirerende programma’s. Dat gebeurt met de slogan ‘Open Cinema: Kom binnen en ontdek waar filmpassie huist’, zo laat het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) weten.

De deelnemende arthouses, stadsbioscopen, filmhuizen en culturele vertoners bieden bezoekers een divers programma aan. Afhankelijk van de locatie worden de filmvertoningen aangevuld met een gevarieerde omkadering van onder meer inleidingen, workshops, expo’s en rondleidingen. Tijdens Open Cinema gelden er op de meeste locaties aangepaste tarieven of is de toegang gratis. Per locatie zijn er specifieke openingsmomenten.

Deelnemende bioscopen

De bioscopen en filmvertoners die deelnemen, zijn: Cinéma Aventure (Brussel), Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), Cineflagey (Brussel), Cinema Cartoon’s (Antwerpen), Cinéma Galeries (Brussel), Cinema RITCS (Brussel), Cinema Storck (Oostende), De Cinema (Antwerpen), Cinema ZED (Leuven), Cinema ZED (Hasselt), Filmhuis Mechelen (Mechelen), KASKcinema (Gent), Lumière Antwerpen (Antwerpen), Lumière Brugge (Brugge), Lumière Mechelen (Mechelen), Netwerk Aalst (Aalst), Nova (Brussel), Palace (Brussel), Sphinx Cinema (Gent), Studio Skoop (Gent) en The Roxy Theatre (Koersel).

Open Cinema kwam tot stand met de steun van het VAF in het kader van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ van de Vlaamse regering. Meer info via de website.