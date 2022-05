Reizende tentoonstelling toont bezittingen van concentratiekampgevangenen in Brussel

Het War Heritage Institute en de Arolsen Archives organiseren samen de reizende openluchttentoonstelling #StolenMemory. De expo is gewijd aan de laatste bezittingen van concentratiekampgevangenen en de vraag hoe deze voorwerpen nu kunnen worden teruggegeven aan de nabestaanden van de slachtoffers. Van 8 tot 23 mei is ze te zien in het Jubelpark in Brussel.

In een omgebouwde zeecontainer zullen trouwringen, horloges, portefeuilles met foto’s en vele andere persoonlijke bezittingen te zien zijn die in beslag werden genomen wanneer gevangenen aankwamen in een Duits concentratiekamp. De reizende expo #StolenMemory is tegelijkertijd een campagne om deze voorwerpen terug te bezorgen aan de familieleden, want dat is niet altijd even makkelijk. De Arolsen Archives konden al aan meer dan 600 families bezittingen teruggeven, waaronder ook tien in België.

«Ik krijg er rillingen van»

Naast objecten zijn er posters te zien die het verhaal vertellen van dat proces. Met een smartphone kunnen bezoekers QR-codes scannen om korte video’s te bekijken waarin de familieleden zelf hun ervaringen vertellen. Zo is er de getuigenis van Yves Stappers uit Waterloo, kleinzoon van de Belgische verzetsstrijder Edmond Ameye.

«Het is bijzonder dat we dit horloge krijgen dat toebehoorde aan iemand die zijn leven heeft opgeofferd voor de vrijheid. We hebben het net gekregen in een tijd waarin zoveel vrijheden in vraag worden gesteld, in onze buurlanden maar ook hier in België. Ik krijg er persoonlijk rillingen van», zegt Stappers.

Het project van de Arelson Archives wordt gesteund door de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Die haalde de tentoonstelling #StolenMemory naar België en steunt het project met een donatie van 200.000 euro.