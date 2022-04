Museum M in Leuven krijgt prijs voor meest opmerkelijke tentoonstelling

Museum M in Leuven heeft een prijs ontvangen voor meest opmerkelijke tentoonstelling in 2019, zo heeft het museum donderdag bekendgemaakt. Het gaat om een solotentoonstelling van hedendaags kunstenaar Pieter Vermeersch.

De prijs wordt uitgereikt door de Belgische vereniging van kunstcritici. De vereniging spreekt vol lof over de tentoonstelling van Vermeersch, die als schilder op verschillende dragers werkte. Zo toonde hij schilderingen op canvassen, marmer, foto en bestaande architectuur. De concepten tijd, ruimte en kleur liggen veelal aan de basis van zijn werken. De tentoonstelling is ondertussen geëindigd, maar bezoekers kunnen wel nog een virtuele tour maken via de website van M.

Corona

In 2020 kozen de kunstcritici de tentoonstelling van Vermeersch als meest opmerkelijke van 2019, maar door de coronapandemie werd de prijsuitreiking uitgesteld. Op zaterdag 30 april mag M de prijs in ontvangst nemen in de Art Lounge tijdens Art Brussels.