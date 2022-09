Raven tussen de graffitimuren op DOEL Festival? Let’s go!

Op 17 en 18 september staat het DOEL Festival op de planning. Je denkt waarschijnlijk: «Doel, is dat niet dat grauwe dorp, in de schaduw van de haven van Antwerpen en de naburige kerncentrale?» Klopt helemaal, maar net dat is een van de grote troeven van het nagelnieuwe festival. Jij gaat toch ook?

Wie zich Doel voor de geest haalt, denkt meteen aan afgetakelde straten, leegstaande huizen die vol met graffiti zijn gespoten, en een dorpje waar ooit 800 mensen woonden, maar waar er nu nog maar 18 van overschieten. Het dorp was jarenlang de speelbal van een politieke en juridische veldslag, waardoor veel inwoners er hun hele hebben en houden achterlieten en elders hun geluk gingen zoeken. Het maakte van Doel een unieke locatie, vol geschiedenis en visueel prachtige elementen.

En dat is ook de organisatoren van het festival Paradise City en de Antwerpse Klub Dramatik niet ontgaan. Ze sloegen de handen in elkaar om deze prachtige maar ondergewaardeerde locatie nieuw leven in te blazen. Het resultaat is DOEL Festival, een tweedaags festival in het centrum van het dorp. Verwacht alleen geen extravagante Tomorrowland-toestanden: de organisatie houdt het festival bewust kleinschalig, om zo respectvol te blijven voor de overgebleven bewoners. Ook proberen ze de productie vooral aan te laten sluiten bij de unieke architectuur van het dorp.

Foto S. De Block

En ook al is de locatie van het festival de grootste troef, ook de line-up mag er zeker wezen. Op zaterdag kan je bijvoorbeeld losgaan op de pompende beats van Ceephax Acid Crew, Phara en Shifted. Zondag mag je je dan weer opwarmen voor spektakel van onder meer GiGi FM, Donato Dozzy, Sweely, of het geknetter van MCMLXXXV.

Op zaterdag mogen ook Emily Jeanne en Zouzibabe het beste van zichzelf geven. De Belgische Jeanne staat bekend als een van de opkomende talenten van de Belgische DJ-scene, met een mix tussen vette techno en experimentele house, maar bovenal een set om uit je vel van te springen. De Brusselse DJ Zouzibabe kan je dan weer kennen van haar werk op Bruzz ICE of Kiosk Radio, waar ze een frisse mix tussen R&B, house en club uit haar draaitafel laat stromen. Dansbenen vereist!

Met respect voor de omgeving

Het festival kwam er echter niet zonder slag of stoot. Veel activisten die gevochten hadden voor het behoud van het dorp, waren niet echt opgezet met de plannen van de organisatoren om het centrum van Doel op z’n kop te zetten. Ze vreesden voor overlast, mobiliteitsproblemen en waren bezorgd om de kwetsbaarheid van het historische dorp. «Hier een festival organiseren is vragen om problemen», klonk het bij de actiegroep Doel 2020.

Foto S. De Block

Maar DOEL Festival wil meer zijn dan gewoon een festival. «We willen niet zomaar een festival organiseren en weer vertrekken. We willen bijdragen aan de toekomst van Doel als bruisend en duurzaam dorp», klinkt het bij de organisatie. Het festival wil de gemeente en haar geschiedenis verbinden met een nieuwe generatie muziekfans. Daarnaast richt de organisatie ook een fonds op waarmee projecten ter herwaardering van de openbare ruimte worden gefinancierd. Met andere woorden: DOEL Festival wil weer wat positief (feest)licht laten schijnen door de bijna verlaten straten.

Ook aan de bezorgdheden van de buurtbewoners wordt na overleg tegemoet gekomen. Zo wordt een uitgebreid mobiliteitsplan in het leven geroepen. Festivalgangers kunnen gebruik maken van gratis shuttlebussen naar Antwerpen en Beveren om van en naar het festival te geraken. Ook de politie van Beveren, waartoe Doel behoort, kreeg een financieel duwtje in de rug van de organisatie. Zo zullen er voldoende politiecontroles zijn, maar ook extra veiligheidsstewards zullen ervoor zorgen dat iedereen een fijn weekend beleeft.

Er bestaat geen twijfel over: het wordt een feestje in Doel. Een line-up om ‘u’ tegen te zeggen, een organisatie met bakken ervaring en een zeer degelijke reputatie, en dat alles op een verbluffende locatie. Pompende beats tussen afgebrokkelde graffitimuren, in de schaduw van een dreigende kerncentrale. Je komt toch ook?

Praktische info

Data & locatie

DOEL Festival vindt plaats op 17 en 18 september, in Doel. Verspreid over het dorp staan vier podia. De eerste nummers rollen uit de geluidsversterkers om 12 uur ’s middags. Op zaterdag kan je blijven dansen tot 1 uur ’s nachts, op zondag ‘slechts’ tot middernacht.

Vervoer

Festivalgangers kunnen gebruikmaken van een gratis shuttle naar Beveren of Antwerpen. Er zijn ook bussen ingelegd naar Gent, Brussel en Mechelen, maar daar tel je wel 26,95 euro voor neer.

Tickets

Om zaterdag mee te feesten betaal je 67 euro, voor een ticket op zondag betaal je 34,90 euro. Een combiticket kost 91 euro.

De line-up, tickets en alle andere informatie vind je op doelfestival.be