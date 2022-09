WEDSTRIJD: Maak kans op een duoticket voor Doel Festival

De eerste editie van het Doel Festival vindt plaats op 17 en 18 september in het Oost-Vlaamse dorp dat bekend staat om zijn nucleaire erfgoed.

Doel Festival is een samenwerking tussen Paradise City en Klub Dramatik, die beide bekend staan om het samenbrengen van mensen op onwaarschijnlijke plaatsen, hen onder te dompelen in een authentieke en intieme ervaring, terwijl ze de beste artiesten in de hedendaagse elektronische muziek verwelkomen op hun podia. Het festival zal elektronische muziek tentoonstellen met 808 Bantou, Adi, Ceephax Acid Crew (live), Fais Le Beau & Viera, Lil Lawaw, Orion (live), Shifted, Dyed Soundorom & Evan Baggs, Kim Kenis en meer.XDB.