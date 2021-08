Naakt naar het museum? Het kan binnenkort in Brussel

Anderhalf jaar geleden kon je al in je nakie een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘Hyperrealism Sculpture. Ceci n’est pas un corps’ in Musée de La Boverie in Luik. Nu de tentoonstelling verhuisd is naar Brussel, krijg je ook een tweede kans voor het naaktbezoek. Naakt naar naakt kijken Ook de tentoonstelling zelf toont heel realistische naakte lichamen. Let er dus op dat je de bezoekers niet verwart met de kunst... Zoals de titel aangeeft, is de expositie toegespitst op de representatie van het lichaam. «In staat zijn om zich naakt te tonen voor anderen, in de letterlijke zin van het woord, is vooreerst een uitdaging aangaan, de angst en twijfel overwinnen die we tegenover onszelf kunnen hebben», aldus de organisatie. «In een naturistencontext ‘tonen’ we ons niet, we stellen ons niet tentoon, we ‘zijn’ gewoon. Een terugkeer naar de essentie, los van de perceptie, waardoor men de bezoekerservaring ten volle kan beleven, op een respectvolle, discrete en originele manier.»