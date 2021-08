MOVIES. ‘Playlist’ toont zwart-witte liefdesleven: «Liefde is walgelijk als je erover nadenkt»

Na een aantal succesvolle boeken waagt de Franse stripschrijver Nine Antico zich aan een eerste langspeelfilm. ‘Playlist’ is een komedie over de amoureuze verwikkelingen van een prille dertiger en wil tegelijk eigentijds en tijdloos zijn. Dat vraagt om een woordje uitleg.

Is deze Playlist voor geliefden die van jezelf?

Nine Antico: «Ik heb de film volgepropt met avonturen die ik en mijn vrienden beleefd hebben, ja. Maar ik heb ons wel gefictionaliseerd, dus het is eerder persoonlijk dan autobiografisch. Geen enkel personage weerspiegelt rechtstreeks mijn eigen romantische verleden. Wie het dichtst bij mij staat, is Sophie. Haar vastberadenheid, ook al krijgt ze rake klappen, zowel in de liefde als in haar werk. Ze blijft doorgaan, tot ze denkt ‘Eigenlijk doet dat allemaal wel een beetje pijn’!” (lacht)

Zullen je vrienden zichzelf herkennen in de film?

«O ja. Vooral in de gesprekken. Ik heb ‘Playlist’ vooral voor hen gemaakt. Als zij lachen en emotioneel geraakt zijn, heb ik mijn doel bereikt. Ik gebruik hen dan ook vaak als proefkonijnen als ik iets schrijf.»

De film bevat een fraai shot van een man die klaarkomt. Belangrijk voor jou?

«Ik had zin om dat beeld te zien van een man die een orgasme beleeft, omdat het vanuit het standpunt van Sophie is. Hij geniet, maar is ook heel kwetsbaar. Zijn gezicht vertrekt en verandert als hij zich blootgeeft. Het is een mooi moment dat je bijna nooit ziet in een film. Alle maskers vallen op dat ogenblik en je wordt bijna weer een kind.»

Die minnaar noemt zichzelf een feminist. Vind je hem schattig of belachelijk?

«Een beetje van de twee, nee? Daarom is hij ook aandoenlijk, vind ik. Al de jongens in mijn film flirten met het belachelijke, maar je kunt niet botweg zeggen dat ze eikels zijn. Het is niet omdat die liefdesgeschiedenissen slecht aflopen dat je hen met de vinger kunt wijzen. De liefde is walgelijk als je erover nadenkt, want je weet dat er altijd iemand zal afzien. Ik wou eerder dat vertellen, de kleine onrechtvaardigheden die erbij horen als je in de dans stapt.»

Wat zijn jouw favoriete romantische komedies?