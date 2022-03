Immersieve expo die intieme blik geeft op het leven van Frida Kahlo opent de deuren in Brussel

De immersieve expo ‘Frida Kahlo - Het leven van een icoon’ dompelt je helemaal onder in het leven van de Mexicaanse surrealistische kunstenares. Vanaf nu kan je in de Brusselse Hortagalerij via projecties en virtual reality een unieke inkijk krijgen in het oeuvre en de ziel van Kahlo.

Binnenin de Hortagalerij leidt het tentoonstellingsparcours de bezoekers langs verschillende mijlpalen in het toch wel turbulente leven van Kahlo. Het geheel is een harmonisch samenspel van beelden, muziek en technologie. Gedurende anderhalf uur wordt de bezoeker ondergedompeld in de verwezenlijkingen van de iconische dame met de doorlopende wenkbrauwen. De tentoonstelling verkreeg de exclusieve goedkeuring van de Frida Kahlo Corporation.

3D-animatie en holografie

«Voor het eerst worden in een tentoonstelling over Frida Kahlo digitale kunsten, historische beelden, projecties, enorme installaties en virtual reality met elkaar gecombineerd. Frida overstijgt tijdperken, talen en culturen. Het publiek moet haar leren kennen als een hedendaags personage, als de mythe die ze vandaag de dag nog steeds is», vertelt Beatriz Alvarado, directrice van de Frida Kahlo Corporation.

Het diverse oeuvre van Kahlo en de typerende Mexicaanse tradities komen in de expo tot leven via 3D-animaties en holografische projecties. Daarnaast worden de belangrijkste levensgebeurtenissen uit haar jeugd en het tragisch ongeluk waarvan ze moest herstellen op creatieve wijze voorgesteld. «Frida Kahlo - Het leven van een icoon» wil tot slot ook tonen hoe Kahlo zich in haar kunst ontdoet van alle clichés over vrouwelijke kunstenaars.