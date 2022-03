WOW. Onbekende aquarel van Mondriaan ontdekt

Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis (RKD) hebben een onbekende aquarel ontdekt van kunstenaar Piet Mondriaan (1872-1944). Het werk uit 1904 werd onlangs aangeboden ter beoordeling door een veilinghuis in het Zweedse Stockholm. ‘Barn doors of a Brabant farm building’ blijkt inderdaad van de hand van de beroemde kunstenaar te zijn. Hij maakte het tijdens een retraite in Brabant.

Volgens het RKD is de aquarel van schuurdeuren destijds gekocht door een broer van Mondriaans toenmalige verloofde. Hij emigreerde later naar Zweden en nam het werk mee. Tot 1979 bleef het in de familie, tot het werd geschonken aan Zweedse vrienden. In mei komt het onder de hamer bij veilinghuis Bukowskis in Stockholm.

150ste geboortejaar

Mondriaan verbleef in 1904 een jaar in het Brabantse Uden. Hij schilderde diverse plekken in de omgeving. De schuurdeuren zijn volgens het RKD vermoedelijk gemaakt in Nistelrode. De aquarel kan volgens het instituut worden gerekend tot de hoogtepunten van de zo’n dertig werken die de kunstenaar in Brabant heeft gemaakt.

De aquarel wordt toegevoegd aan de digitale catalogus met het oeuvre van de kunstenaar, waarvan het RKD later dit jaar de meest geactualiseerde versie presenteert ter ere van Mondriaans 150e geboortejaar.

Het was maandag precies 150 jaar geleden dat Piet Mondriaan werd geboren in Amersfoort. Kunstmuseum Den Haag komt daarom met een nieuwe expositie, die laat zien hoe de kunstenaar zich bewoog tussen zijn vrienden en tijdgenoten en hoe groot zijn artistieke invloed is. De tentoonstelling toont onder meer het beroemde schilderij Victory Boogie Woogie, het laatste werk dat de kunstenaar maakte en tevens een hoogtepunt van zijn oeuvre. Rondom Mondriaan is te zien vanaf 2 april tot en met 25 september.