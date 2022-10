GAMES. ‘Paralitis!’: dueleren kan je leren

Ben jij ook nog altijd aan het wachten op jouw brief van Zweinstein? Tijd om de toverstok dan maar in eigen handen te nemen met ‘Paralitis!’, een Harry Potter-spel van Repos Productions & Asmodee. Stroomt er magie door jouw aderen?

Ei ndelijk is het moment aangebroken! Welkom op Zwei nstein, school voor Hekserij en Hocus-Pocus. Het schoolja ar is nog maar goed en wel begonnen of je besluit al lid te worden van de dueleerclub. Versla je tegenstanders en scoor punten voor Huffelpuf, Ravenklauw, Griffoendor of Zwadderich.

Hoewel er bij een toverduel normaal slechts twee tovenaars tegenover elkaar staan, is het deze keer ieder voor zich. Dit betekent dat je niet enkel jouw directe tegenstander, maar ook alle omstaanders in de gaten moet houden. De spreuken zullen je letterlijk om de oren vliegen.

Ben jij klassenoudste?

Bij iedere ronde van het spel doorloop je een aantal stappen. Voor de motivatie worden er eerst 9 beloningskaarten onthuld. Eentje is de ‘klassenoudste’, waarmee je de eerste speler wordt. De andere kaarten zijn punten voor jouw afdeling, gunsten van leerkrachten, toverdranken of magische voorwerpen die je een voordeel geven.

Bij de start van ieder duel kies je één spreuk uit je lesboek en leg je deze gedekt voor je neer. Zorg er zeker voor dat je tegenstanders niet zien welke spreuk je uit je mouw gaat toveren! Je spreukenrepertoire bestaat uit 8 kaarten: 3 Paralitis-kaarten om een vijand mee te verlammen en 5 spreukfouten. Dit zijn spreuken die je fout uitspreekt en uitdraaien op een si sser. Het Ministerie van Toverkunst heeft de school uitdrukkelijk gemeld dat er op het gebruik van andere spreuken zware straffen zullen staan.

Protego!

Bij de tweede stap telt de eerste speler af en wijst iedereen tegelijkertijd met zijn toverstaf naar één van zijn tegenstanders. Nu iedereen een tovenaar in het vizier heeft, be gint het echt spannend te worden. Het is goed mogelijk dat je door meerdere tegenspelers als doelwit gekozen bent, maar er bestaat ook de kans dat niemand jou als een gevaar beschouwt. In de volgende fase telt de klassenoudste opnieuw tot drie en roept iedereen zijn spreuk uit. Nu kan je een beroep doen op de Protego-spreuk om jezelf te beschermen door je toverstaf snel voor je gezicht te houden en je kaart gedekt op de tapel te leggen. Spelers die voor de schildspreuk kiezen kunnen niet verlamd worden, maar kunnen ook geen punten scoren. Defensief spelen is veilig, maar zal je niet aan de overwinning helpen.

De andere spelers zijn wel vatbaar voor de verlammingsspreuk. Indien je door één of meerdere Paralitis-spreuken geraakt bent, leg je jouw afdelingsfiche neer en neem je een vertragingsfiche per spreuk die jou treft. Spelers die op het einde van het gevecht nog rechtstaan mogen om de beurt een beloningskaart kiezen totdat er geen kaarten meer zijn.

Wie wint de afdelingsbeker?

Na 8 rondes is alle magie opgebruikt, en is het tijd om punten te tellen. Wie op een goed blaadje staat bij de onderwijzers of de meeste toverdranken wist te brouwen krijgt bonuspunten, maar de speler die het meeste vertragingsfiches heeft verzameld kost zijn afdeling maar liefst 100 punten! Logischerwijs is de afdeling die de meeste punten scoort de winnaar van de beker!

Ons verdict

Professor Zwamdrift voorspelt uren spelplezier voor iedereen die Paralitis! in huis haalt en we kunnen haar geen ongelijk geven!

De eenvoudige spelregels werken zeer aanstekelijk en nodigen uit om het spel meerdere keren na elkaar te spelen. De overwinning is soms zo dichtbij dat je niet wil stoppen vooraleer je revanche hebt kunnen nemen. Aangezien je Paralitis! met 8 spelers kan spelen, is dit de ideale partygame. Span samen met je vrienden uit Griffoendor, Zwadderich, Ravenklauw of Huffelpuf en zet de andere afdelingen een hak.

Ook het spelmateriaal mag er wezen. De kaarten fonkelen magisch in het licht. De toverstokken voelen misschien wat licht aan doordat ze van plastic zijn, maar niets weerhoud je ervan om een meer luxueus exemplaar te kopen bij Olivander.

Score

Verhaal: ****

Spelinhoud: ****

Spelregels: ***

Artwork: ****

Replayability: ****

Paralitis! is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of op de webshop van Asmodee.