GAMES. ‘Hijacked’: vliegtuig gekaapt!

Enkele toeristen zijn klaar om op vakantie te vertrekken en dan slaat het noodlot toe. Deze keer heeft het noodlot een machinegeweer vast en houdt het de passagiers onder schot die in hun vliegtuigstoel zitten te bibberen. Ontdek in het strategische bordspel ‘Hijacked’ van Greenest Games of jouw onderhandelingstalent levens kan redden.

In ‘Hijacked’ kruip je in de huid van een onderhandelaar à la Raquel in ‘La Casa de Papel’. Een vertrekkensklaar vliegtuig vol passagiers is gekaapt en jij krijgt de kans om zo veel mogelijk reizigers buiten te krijgen, voordat de kapers met geweld uitgeschakeld worden en er mogelijk onschuldige slachtoffers vallen tijdens de reddingsactie. Hoewel de politie bereid is je een kans te geven, is hun geduld beperkt. Je zult dus niet enkel moeten onderhandelen met de terroristen aan boord om zich over te geven, maar ook met de politie om meer tijd te krijgen.

Kickstarter

‘Hijacked’ probeert voldoende middelen bijeen te rapen via een Kickstarter-campagne. Momenteel bevat de basisversie een spelbord, een deck met 65 passagiers- & kaperskaarten, 92 houten tokens en 12 dobbelstenen. Afhankelijk van het succes van de campagne zal de inhoud van het spel nog uitbreiden. Het spelmateriaal is vervaardigd uit ecologisch materiaal.

Een speler kan tijdens zijn beurt onder andere materiaal verzamelen om eisen mee in te willigen, tijd proberen te rekken bij de politie, een extra dobbelsteen kopen of proberen om iemand van boord te krijgen. Met iedere actie kan je punten verdienen voor jezelf of aan het collectieve doel van alle spelers werken. Als alle spelers aan zet zijn geweest, begeeft het politieteam zich een stap dichter naar de deuren van het vliegtuig toe.

Passagiers bevrijden

Vooraleer je iemand van boord kan krijgen, moet je eerst proberen te achterhalen wie er in het vliegtuig zit. Gelukkig bestaat er zoiets als een passagierslijst die je kan raadplegen. Deze lijst wordt in het midden op het bord weergegeven door een rij gedekte kaarten. Je kan met een dobbelsteen een gedekte kaart omdraaien als de waarde van jouw dobbelsteen overeenkomt met het cijfer op de kaart. Zodra je een kaart omdraait moet je onmiddellijk controleren of je het nodige vertrouwen en de gevraagde middelen hebt om deze passagierskaart vrij te spelen. Als dat niet het geval is, gaat de kaart naar de aflegstapel. Als je wel aan de voorwaarden voldoet, mag je de kaart voor je neerleggen. In beide gevallen wordt de vrijgekomen plaats aangevuld met een nieuwe kaart van de trekstapel.

Het vertrouwen van de gijzelnemers kan je winnen door jullie collectieve reputatie als onderhandelaars op te bouwen. Pas als hun vertrouwen voldoende hoog is, zullen ze bereid zijn om af en toe iemand van boord te laten. Soms willen de kapers ook iets extra’s. Dan vragen ze om voedsel, medicijnen of geld in ruil voor een gijzelaar. Die goederen kan je laten leveren, maar dat kost helaas ook kostbare tijd.

Als je er in slaagt om 2 of 3 passagierskaarten van eenzelfde kleur vrij te spelen, mag je deze inruilen voor een passagiers- of kapiteinsmeeple. Zodra je een passagier veilig over het tarmac hebt kunnen begeleiden, krijg je daar onmiddellijk overwinningspunten voor. Helaas zitten er tussen de reizigers ook een aantal medeplichtigen verstopt die de kapers aan boord hebben geholpen… Als je deze passagierskaarten omdraait, zakt jullie vertrouwenspercentage terug naar beneden en heb je een actie verspeeld.

Samenwerken… maar toch ook niet

Hijacked is een semi-coöperatief spel waar je moet samenwerken als je niet wilt verliezen, maar uiteraard wil je als individu ook winnen van je tegenspelers. Als de politie het vliegtuig bestormt, is het game over voor iedereen, maar je kan het spel wel winnen door de meeste overwinningspunten te scoren zodra de eindvoorwaarde van het spel in gang gezet wordt. Zodra een speler 1 kapiteins- en 3 passagiersmeeple in zijn bezit heeft, wordt de ronde afgewerkt en de punten geteld. De speler met de meeste punten is duidelijk de beste onderhandelaar van het gezelschap. Goed om te weten als het er ooit op aan komt.

Ons verdict

Bij het lezen van deze review is het belangrijk om te onthouden dat wij ons gebaseerd hebben op het pre-productiestaal van het spel en dat de inhoud, alsook de spelregels, van Hijacked nog lichtelijk zullen wijzigen.

Hoewel het concept en de vormgeving door Mihajlo Dimitrievski (The Mico) hoge verwachtingen scheppen, blijven we voorlopig op onze honger zitten bij het spelen van het prototype van ‘Hijacked’. De makers van het spel komen op de proppen met een origineel thema en sparen kosten noch moeite voor de illustraties. Er zijn echter wat pijnpunten in de huidige vormgeving van het spelbord en de kaarten die voor verwarring kunnen zorgen. Hopelijk worden die gladgestreken zodra het spel in productie gaat.

Hoewel de spelregels doordacht zijn, werken ze elkaar voelbaar tegen. De politie, die eigenlijk gewoon haar werk doet, wordt hier als de vijand ingezet, terwijl de kapers van het vliegtuig eigenlijk geen rechtstreekse bedreiging vormen voor de spelers. Sterker nog, ze kunnen je een rijkelijk aantal overwinningspunten bezorgen!

Zoals bij ieder spel waarbij je moet samenwerken zijn het de dominantere karakters die op de voorgrond treden. Je loopt altijd het risico dat iemand anders gaat bepalen wat jij tijdens jouw beurt mag doen, zodat het gezamenlijke doel bereikt wordt. Het is constant schipperen tussen samenwerken en het eigenbelang. Bij Hijacked is het dus soms niet enkel het vliegtuig dat gekaapt wordt, maar ook jouw spelvreugde als je speelt met de verkeerde mensen. Bij de solo-variant van het spel is deze problematiek gelukkig wel volledig van de baan.

Het spel wordt momenteel gelanceerd via Kickstarter, maar zal later ook te vinden zijn in de gespecialiseerde bordspellenzaak. Wil je dit spel al eens uitproberen? Je kan een demoversie vinden via Tabletop Simulator op Steam.

Score