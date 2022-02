GAMES. ‘Minecraft Builders & Biomes’ tovert de videogame om naar een even verslavend bordspel

Tegenwoordig zijn games vaak zo realistisch dat een mens zou beginnen te twijfelen of het wel nog een videospel is. Minecraft is met zijn pixelated gaming al een decennium lang de vreemde eend in de bijt, maar dat hield het niet tegen om een van de best verkochte games ooit te worden. Ravensburger gaat met ‘Minecraft Builders & Biomes’ helemaal analoog en introduceert nu het bordspel waarbij niet eens een scherm aan te pas komt.

Het bordspel bevat 64 houten grondstofblokken, 64 gebouw- en monstertegels, 36 wapentegels, 4 spelersborden en een pion per speler.

Om het spel voor te bereiden plaats je 16 gedekte stapels met telkens drie grote tegels zodat je een 4x4-raster verkrijgt. Dat raster waarop de spelers zullen rondlopen wordt in Minecraft de ‘bovenwereld’ genoemd. Aan de randen plaats je de gedekte wapentegels. Tot slot zet je de spelersfiches in het midden van het raster en bouw je een kubus met de grondstofblokken.

Kostbare mineralen

Zoals de naam van het spel doet vermoeden, moet je dus grondstoffen mijnen (zand, hout, ijzer, obsidiaan en smaragden) om er vervolgens gebouwen mee te plaatsen op jouw spelersbord. Je keuze bij het bouwen is niet enkel beperkt tot de grondstoffen die je voorhanden hebt, maar ook tot de gebouwtegels die rond jouw spelersfiche zichtbaar zijn. Als je iets wilt bouwen waarvan de tegel helemaal aan de andere kant van het raster ligt, zal je dus eerst tot daar moeten wandelen.

Om te bouwen betaal je de nodige grondstoffen en plaats je de gekozen tegel op een veld naar keuze op je persoonlijke bord. Voor een simpele blokhut heb je maar enkele blokken nodig, maar om een majestueus kasteel neer te poten moet je wat dieper in de grondstoffenbuidel tasten. Je gebouwen zijn niet enkel het bewijs van jouw architecturale kunde, maar kunnen je ook punten opleveren tijdens een van de drie scorerondes.

Gevaarlijke monsters

Een andere manier om aan punten te geraken is door de monsters te verslaan. Dat is niet zo simpel als het lijkt, want jouw wapenarsenaal is bij de start van het spel zeer beperkt. Voor de zwakkere monsters zoals spinnen of skeletten lukt het met een beetje geluk nog net, maar voor de meeste zet je het beter op een lopen. Gelukkig liggen er aan de rand van het raster ook een aantal wapens verstopt die je met een actie kan toevoegen bij de rest van jouw uitrusting. Op die manier vergroot je de kans om een creeper in de pan te hakken. In ruil voor het verslaan van een monster krijg je onmiddellijk een aantal punten. Daarnaast krijg je voor sommige monsters op het einde van het spel nog extra punten of kan je de kaart afgeven in ruil voor een extra bonusactie.

Een puntentellingsronde wordt gestart zodra er een volledig niveau aan grondstoffen is weggenomen. Dus als de bovenste laag blokjes gemijnd worden, dan start de eerste puntentelling en volg je de daarbij behorende regels. Dit herhaal je ook wanneer de tweede en derde laag grondstoffen opgeëist worden door een speler. De speler die op het einde van de derde telling het meeste punten heeft verzameld, is de winnaar.

Ons verdict

Het eerste wat je over dit spel kan zeggen is dat het een zeer waarheidsgetrouwe vertaling is van de videogame. Zowel de vormgeving als de manier waarop je het spel speelt, voelen heel vertrouwd aan voor mensen die bekend zijn met de game. Je bent in een mum van tijd mee en bent er al even snel verslaafd aan.

Aangezien je per spel maar 48 van de 64 centrale speelkaarten gebruikt, de wapens telkens op een andere locatie liggen en de kubus met grondstoffen er steeds anders uitziet, is het vrijwel onmogelijk om twee keer hetzelfde spel te spelen. Aan herspeelbaarheid dus zeker geen gebrek.

Maar er is een groot minpunt: wanneer je alle drie bouw- of monsterkaarten van een bepaalde stapel op het veld verwijderd hebt, moet je nog steeds rekening blijven houden met deze ‘onzichtbare stapel’ voor de rest van het raster als je wenst te bewegen. Een speelmat met een voorgedrukt raster zou dit nochtans snel kunnen verhelpen.

Score

Spelinhoud ***

Spelregels ****

Artwork **

Replayability ****