GAMES. ‘Point Salad’: eet jij braaf je groentjes op?

Begin je al te watertanden bij de gedachte aan een frisse salade voor het avondeten of lust je ab-so-luut geen rode kool of spruitjes? Gelukkig moet je in ‘Point Salad’ van White Goblin Games je bord niet leegeten om de overwinning in de wacht te slepen.

Heb jij je goede voornemens al opgegeven? Een evenwichtige maaltijd is nochtans belangrijk, ook in het kaartspel ‘Point Salad’. We horen je al denken dat sla voer is voor konijnen, maar als je de juiste ingrediënten weet te combineren, krijg je de smaak van de zoete overwinning te pakken.

Een spel om van te smullen

Met 108 groentekaarten (18 stuks per groente) en een set spelregels kan zelfs de slechtste hobbykok wel iets in elkaar flansen. Het spel biedt voldoende lekkers om 2 tot 6 spelers hun honger te stillen.

Om dit spel te spelen worden er – afhankelijk van het aantal spelers – een aantal kaarten in 3 stapels op de tafel geplaatst met de ‘puntenzijde’ naar boven. Vervolgens draai je 2 kaarten van iedere stapel om zodat hun ‘groentezijde’ zichtbaar wordt en plaats je deze voor de respectievelijke trekstapel. De 6 groenten die je nu voor je ziet liggen vormen de markt waar je jouw ingrediënten kan kopen.

De speler die het beste een wortel kan nadoen, mag als eerste starten. Tijdens jouw beurt moet je een hoofdactie en mag je een bijkomende actie ondernemen om jouw keuken voor te bereiden voor de creatie van de ultieme salade.

Verplichte hoofdactie:

Een puntenkaart van een stapel nemen (zonder deze om te draaien).

OF

Twee groenten naar keuze selecteren van de markt.

De vrijgekomen plaatsen in de markt worden door de bijhorende stapel opnieuw aangevuld.

Zodra een stapel op is, wordt de grootste stapel in twee gesplitst, zodat er opnieuw 3 stapels zijn.

Vrijblijvende bijkomende actie:

Soms heb je eerder in het spel een puntenkaart gekozen, maar blijkt die plots niet meer zo interessant te zijn. Als dit het geval is, mag je per beurt 1 puntenkaart omdraaien naar de groentezijde. Groenten, daarentegen, mag je nooit naar hun puntenzijde omdraaien.

Zo gaat het spel verder tot de markt volledig leeggeplunderd is. Dan worden de punten geteld en wordt een speler tot de saladekoning gekroond!

Ons verdict

‘Point Salad’ oogt misschien niet heel aantrekkelijk, maar het slaat in als een ‘boemkool’. Een ware ‘slawine’ aan spelplezier! Het spel is heel toegankelijk waardoor je er met de hele familie van kan genieten.

Dankzij het grote aantal dubbelzijdig bedrukte kaarten krijg je telkens een nieuwe mix aan combinaties voorgeschoteld. ‘Point Salad’ kan tijdens spelletjesavonden dus wel vaker op het menu staan.

‘Point Salad’ is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van White Goblin Games.