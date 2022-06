EINDELIJK. Met nieuw bioscoopabonnement ‘Cineville’ kan je onbeperkt naar Brusselse cinema’s

Naar het voorbeeld van Nederland, komt er dan toch een Cinevillepas in Brussel, waarmee je onbeperkt kan vertoeven in drie Brusselse arthousebioscopen: Cinéma Galeries, Vendôme en Palace. De bioscooppas is er net op tijd voor de zomervakantie. In 2023 wil Cineville ook uitbreiden naar Vlaanderen en Wallonië.

Het abonnement kost 21 euro per maand, of 18 euro voor wie jonger is dan 26. Momenteel kan je daarmee naar Cinéma Galéries, in de Brusselse galerij, Cinema Palace op de Anspachlaan en Cinema Vendôme aan de Naamsepoort in Elsene. In het najaar komt ook de Kinograph in Elsene erbij. Daarna zouden er nog Brusselse bioscopen kunnen volgen, aldus de oprichters.

Een abonnement sluit je voor minstens vier maanden af, daarna kan je de pas afzeggen.

Nederlands voorbeeld

De pas komt er naar Nederlands voorbeeld, waar je in 58 bioscopen in 32 steden terechtkunt met het pas. 55.000 Nederlanders hebben zo’n abonnement, sinds de komst ervan veertien jaar geleden.

Met de Cinevillepas hopen de initiatiefnemers cinefielen warm te maken voor alternatieve film én om opnieuw trouwe bezoekers naar onafhankelijke cinema’s te lokken. De arthousecinema’s zijn tenslotte nog steeds aan het herstellen van de coronacrisis. Bovendien is het de bedoeling dat er een community ontstaat van filmliefhebbers, verbonden via het Cinevillepas.