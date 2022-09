De Fifty Sessions zijn terug, met Walter Astral op de affiche: «We vinden een vleugje humor belangrijk»

Walter Astral is één van de twee artiesten die op 28 september hun talenten demonstreren tijdens de Fifty Session. Het ongewone duo zag in oktober 2021 het levenslicht en maakte gebruik van de verschillende lockdowns om zijn creatieve energie los te laten, met een eerste EP als resultaat. Metro zat samen met Tino Gelli en Tristan Thomas, de twee Franse krachten achter deze band, die psychedelische pop aan techno koppelen.

Walter Astral bestaat sinds oktober 2021. Zijn jullie oude vrienden die eindelijk besloten om een gezamenlijk project te beginnen? Of is de groep het gevolg van een soort spontane muzikale of vriendschappelijke verliefdheid?

Tristan Thomas ( foto rechts ): «We kennen elkaar al meer dan tien jaar, maar we hadden nooit eerder de stap gezet om samen muziek te maken. Tijdens de lockdowns hebben we de koppen dan toch eens bij elkaar gestoken om wat te experimenteren, en we zaten meteen op dezelfde golflengte. Die periode was heel dankbaar op creatief vlak. Niet alleen voor ons trouwens, maar voor alle artiesten. De muziek was een uitgelezen manier om aan de dagelijkse realiteit te ontsnappen.»

Jullie zijn in het huis van een voormalige kluizenaar gaan wonen om jullie EP te schrijven. Hebben jullie die geïsoleerde manier van leven ook overgenomen?

Tino Gelli ( links ): «We hebben ons die kluizenaarsstijl effectief toegeëigend. Niet altijd toen we onze EP schreven trouwens. ( lacht ) We zaten daar in een huis ver weg van alles en iedereen, met een levensritme dat compleet buiten de tijd viel. Op de duur wisten we niet meer welke dag het was. Dat heeft ons ook heel dicht bij de natuur gebracht, want we leefden daar in een heel groene omgeving.»

Tristan: «Maar het kostte ons achteraf ook niet veel moeite om de draad van ons leven in Parijs weer op te pikken. Het was meer in termen van tijd dat het speciaal was om terug te keren naar de bewoonde wereld en ons oude leven. We gingen van een periode waar we voor absoluut alles onze tijd konden nemen naar een leven dat meer een vast ritme had.»

Ik heb jullie sociale media eens bekeken. Daaruit blijkt dat jullie het publiek via Walter Astral willen laten kennismaken met het druïsme, de aloude traditie van druïden. Waar komt die interesse vandaan?

Tino: «We houden allebei veel van de mystieke en natuurlijke kant van het druïsme, en dus hadden we zin om dat ook toe te voegen aan ons duo. De band met de natuur is een thema dat ook vaak terugkeert in onze muziek. We hebben het regelmatig over de plaats van de mens in de natuur en de grote vraagstukken die daaruit voortvloeien. Daarnaast vinden we een vleugje humor belangrijk, en we maken veel plezier op sociale media.»

Jullie experimenteren graag en veel. Is dat ook jullie motto als jullie op een podium staan?

Tristan: «Ja en neen. Onze songs hebben een zeer precieze structuur, al passen we ze ook altijd aan aan ons publiek van de avond en de zaal waar we spelen. Tegelijk is de ervaring live per definitie anders dan de muziek op de EP, want we maken de songs twee keer zo lang en dat geeft ons de ruimte om ook wat te experimenteren.»

Tino: «Deze Fifty Session is voor mij sowieso iets nieuws. Het is niet alleen de eerste keer dat ik optreed in Brussel, ik ben zelfs nooit eerder in jullie hoofdstad geweest! Ik kijk er dus echt naar uit.»

Eugene in het voorprogramma

Voordat Walter Astral op het podium van de Fifty Session verschijnt, mag de jonge Brusselse rapper eugene het publiek opwarmen. De muziek die hij maakt, hoor je nergens anders in de Brusselse scene, door de invloed van hyperpop, post-punk en de digitale cultuur. In 2021 bracht hij al drie tracks uit, en nu is hij terug met ‘Paradise Kiss’, een project met nog drie nieuwe songs. Die krijgen jou op 28 september gegarandeerd aan het dansen.

Over Fifty Sessions

Nu het nieuwe schooljaar goed en wel loopt laten de Fifty Sessions weer van zich horen. Op 28 september strijkt het evenement neer in C12. Zoals gewoonlijk maakt Five Oh van de gelegenheid gebruik om vers talent aan het publiek voor te stellen. In dit geval gaat het om Walter Astral en eugene, opkomende performers waar we de komende jaren nog veel van zullen horen. De avond zal baden in een feestelijke ambiance, want voor de concerten beginnen, is er een happy hour, en achteraf zal een dj-set de dansvloer in vuur en vlam zetten.

Een Fifty Session is exclusief maar niet elitair. Iedereen kan er in principe bij zijn. Het enige wat je moet doen, is deelnemen aan de wedstrijd van één van de mediapartners die verbonden zijn aan het evenement. En dat komt goed uit, want Metro heeft 40 duotickets klaarliggen.

Wil je graag bij de gelukkige winnaars zijn? Waag je kans hier. Veel geluk!