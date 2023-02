Laagste aantal varkens en runderen geslacht in tientallen jaren

In België zijn vorig jaar net geen 310 miljoen dieren geslacht, of bijna 26 miljoen per maand. Dat was een daling met 2 procent tegenover 2021, zo blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Zowat in alle categorieën was er een daling - op de geiten na -, maar de opvallendste afname was er bij de varkens: -9 procent tot 10,5 miljoen geslachte dieren vorig jaar. «Deze daling brengt het aantal varkensslachtingen op een nog lager niveau dan in het crisisjaar 2019», stelt Statbel. Het gaat ook om het laagste aantal in dertig jaar. De varkens nemen op basis van het gewicht wel het grootste aandeel in: 1,03 miljard kilogram, of 60 procent van het totale geslacht gewicht in 2022.

Dalende trend verder bevestigd

Het aantal geslachte runderen belandde vorig jaar zelfs op het laagste niveau in minstens veertig jaar (de statistieken gaan terug tot 1981). Het waren er nog iets meer dan 755.000, 2 procent minder dan in 2021. «Hiermee wordt de dalende trend ingezet in 2017 verder bevestigd», stelt Statbel. Dat jaar was er een piek met ruim 920.000 geslachte runderen, maar sindsdien daalde dat aantal met bijna een vijfde (18 procent).

In absolute aantallen worden er vooral kippen geslacht in België. In 2022 ging het om 298 miljoen stuks, 2 procent minder dan het jaar ervoor.

Elke maand werden er in België vorig jaar gemiddeld 25 miljoen kippen geslacht, 877.000 varkens, 63.000 runderen, 60.000 kalkoenen, 8.000 schapen, 3.000 eenden, 2.000 geiten en 110 paarden.