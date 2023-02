5 vegan gerechten om van te smullen

1. Vegan (fluffy) pannenkoeken

Als je dacht dat eieren een nodige basis waren voor pannenkoeken, bewijst dit recept het tegendeel! Deze pannenkoeken zijn een heerlijk begin van de dag en heel simpel om te maken. In het onderstaande gerecht zijn bakpoeder en appelciderazijn de geheime ingrediënten om je pannenkoeken lekker fluffy te maken.

Ingrediënten:

- 200 gr bloem

- 1 eetlepel bakpoeder

- ½ theelepel kaneel

- ¼ theelepel zout

- 25 cl amandelmelk (of eender welke plantaardige melk die je graag hebt)

- 1,5 eetlepel avocado-olie

- 1 eetlepel appelciderazijn

- 1 theelepel vanille-extract (kan als extra gezien worden)

Bereiding:

- Klop in een grote kom de bloem, het bakpoeder, de kaneel en het zout door elkaar.

- Klop in een middelgrote kom de amandelmelk, avocado-olie, azijn en eventuele vanille door elkaar. Voeg deze mix toe aan de droge ingrediënten en meng tot het net gemixt is. Zet het goedje vijf minuten opzij. Het zal gaan borrelen en schuimen. Het is belangrijk dat je nu niet roert zodat de bubbels grotendeels intact kunnen blijven.

- Verwarm een pan op een middellaag vuur en bestrijk met olie. Giet beslag in je pan en verlaag het vuur. Bak het twee minuten langs de ene kant en anderhalve minuut aan de andere kant.

Van ‘Love & Lemons’

2. Spaghetti Bolognese

Met een klassieker als spaghetti bolognese kan je nooit iets mis doen. Ook is het een fijne eerste stap richting plantaardiger eetpatroon. Elk huishouden heeft wel een eigen versie van deze klassieker. Wij delen graag onze favoriet!

Ingrediënten:

- 2 eetlepels olijfolie

- Halve ui

- 1 grote wortel, in stukjes gesneden

- 400 gr (cremini) paddenstoelen, gesneden

- Handje fijngehakte walnoten

- 2 teentjes knoflook

- 1 lepel balsamico

- 1 eetlepel tamari

- 1 blik geroosterde tomaten in blokjes

- 300 gr gekookte bruine of groene linzen

- 1 eetlepel tomatenpuree

- 1 theelepel gedroogde salie

- 200 gr gehalveerde kerstomaatjes

- spaghetti

- gesneden verse basilicum, optioneel

- geroosterde pijnboompitten

- rode pepervlokken

Bereiding:

- Verhit de olie in een grote pan op matig vuur. Voeg de ui en wortel en een snufje zout en peper toe, en bak tot ze zacht beginnen te worden (ongeveer 3 minuten). Voeg de champignons en nog een snufje zout toe en bak tot ze zacht zijn (ongeveer 8 minuten).

- Roer de rozemarijn erdoor. Schuif alles opzij om ruimte te maken voor de walnoten. Voeg de gemalen walnoten toe en rooster ze ongeveer 30 seconden. Roer de knoflook erdoor, voeg dan de balsamicoazijn en tamari toe en roer alles goed door elkaar. Voeg de tomaten, linzen, tomatenpuree, salie en verse cherrytomaten toe en roer.

- Zet het vuur lager en laat 20 tot 30 minuten sudderen tot de saus dikker wordt. Breng op smaak.

- Breng een grote pan gezouten water aan de kook. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Giet af en voeg de pasta toe aan de pan met de saus.

- Serveer met verse basilicum, pijnboompitten, snufjes rode pepervlokken en kaas, indien gewenst.

Van ‘Love & Lemons’

3. Taco’s

Het vegan kookboek van Nisha Vora heeft [VS1] een onwaarschijnlijk groot aanbod. Eén taco-variant sprong er bovenuit door haar originaliteit. Ze combineert gember, tamari en jackfruit. Een andere aanrader bevat geroosterde zoete aardappel, zwarte bonen en champignons zodanig gemalen dat ze een ‘vlezige’ structuur krijgen.

Ingrediënten:

- Mango avocado salsa

- 2 geschilde en in blokjes gesneden mango

- 1 middelgrote rijpe avocado, in blokjes gesneden

- 1 rode ui, in blokjes gesneden

- Halve komkommer in blokjes

- 3 eetlepels vers sinaasappelsap

- 3 eetlepels vers limoensap

- ½ handje koriander, fijngehakt

- Zeezout

- Jamaicaanse kruiden

- Anderhalve theelepel uienpoeder

- 1 theelepel zoete of pikante paprika

- 1 theelepel zwarte peper

- 1 theelepel gedroogde tijm

- ½ theelepel gemalen piment

- ½ theelepel gemalen komijn

- ¼ theelepel cayennepeper

- ¼ theelepel gemalen kaneel

- ¼ theelepel nootmuskaat

- Jackfruit

- 2 blikjes jackfruit in pekel of water van

- 2 eetlepels olijfolie

- 6 bosuitjes, witte en lichtgroene delen, in schuifjes gesneden

- 4 teentjes knoflook, fijngehakt

- Stukje verse gember, geraspt

- 1 habanero, serrano of jalapeño peper, fijngehakt

- 2 eetlepels kokossuiker of agave

- 2 eetlepels tomatenpuree

- ¼ eetlepel tamari

- 3 eetlepels vers limoensap

- 12 maïstortilla's, opgewarmd

Bereiding:

- Maak de mango-avocado salsa. Combineer in een middelgrote kom de mango, avocado, ui, komkommer, sinaasappelsap, limoensap en koriander en meng voorzichtig. Breng op smaak met zout.

- Maak de Jamaicaanse kruidenmengeling. Combineer alle kruiden samen in een kleine kom.

- Bereid het jackfruit: laat het jackfruit uit blik lekken en spoel lichtjes af onder water en schud het overtollige water eraf. Gebruik je vingers om eventuele dikke kernen te verwijderen en trek de stukken uit elkaar zodat het lijkt op versnipperd varkensvlees.

- Verhit de olie in een grote pan op matig vuur. Voeg de bosuitjes toe en bak ze tot ze bruin zijn, 1 tot 2 minuten. Voeg de knoflook, gember en chilipeper toe en bak 1 minuut, onder regelmatig roeren om aanbranden te voorkomen. Voeg de Jamaicaanse kruidenmengeling toe, roer om ze te bedekken, en kook 30 seconden, onder voortdurend roeren, tot ze zeer geurig zijn.

- Voeg de versnipperde jackfruit, kokossuiker, tomatenpuree, tamari en limoensap toe. Roer goed. Giet er 100 ml water bij en meng opnieuw. Dek af en laat 20 minuten koken, af en toe roeren.

4. Vegan burger

Zo simpel was het nooit: vervang je burger door een plantaardig alternatief. Je kan je burger zelf maken of in je dichtstbijzijnde supermarkt neuzen tussen het aanbod aan veganistische burgers [VS2] . Ga je toch graag aan de slag in de keuken, dan is dit een heerlijk gerecht.

Ingrediënten:

- 2 eetlepels olijfolie

- 2 sjalotten, fijngesneden

- 450 gr champignons, mix van shiitake + portobello, in blokjes gesneden en ontsteeld

- 2 eetlepels tamari

- 2 eetlepels balsamico azijn

- 1 eetlepel mirin (zoete rijstwijn), of ½ theelepel ahornsiroop

- 2 teentjes knoflook, fijngesneden

- ½ theelepel gerookt paprikapoeder

- 2 theelepels sriracha, meer indien gewenst

- handje gehakte walnoten

- eetlepel gemalen lijnzaad

- 400 gr gekookte zilvervliesrijst, vers gekookt zodat hij kleverig is*.

- 200 gr panko broodkruimels, verdeeld

- Veganistische worcestersaus, om de burger mee te bestrijken

- Anti-aanbakspray, voor het grillen

- Hamburgerbroodjes en wat je nog wenst op een hamburger

- Zeezout en versgemalen zwarte peper

Instructies:

- Verhit de olijfolie in een middelgrote pan op middelhoog vuur. Voeg de sjalot toe en sauteer tot hij zacht is (1 minuut). Voeg de champignons en een flinke snuf zout toe en bak ze 6 tot 9 minuten tot ze zacht en bruin zijn.

- Roer de tamari, azijn en mirin erdoor. Roer, zet het vuur laag en voeg de knoflook, gerookte paprika en sriracha toe. Haal de pan van het vuur en laat ze afkoelen.

- Meng de gebakken champignons, walnoten, lijnzaad, bruine rijst en panko. Kneed het een eerder glad beslag is. Het mengsel moet bij elkaar blijven als je erin knijpt, maar moet ook nog wat structuur hebben.

- Vorm er 8 schijfjes van, leg ze op een groot bord en zet ze 1 uur in de koelkast.

- Als je de schijfjes grilt, verwarm dan een grill voor op middelhoog vuur. Bestrijk de schijfjes met olijfolie en spray de grill met de spray. Leg de schijfjes op de grill en druk ze met een spatel lichtjes aan. Grill 7 minuten op de eerste kant, draai ze om en grill 6 tot 7 minuten op de tweede kant, of tot ze goed gegrild en doorbakken zijn.

- U kunt de schijfjes ook op het fornuis bakken. Verhit een pan op middelhoog vuur. Bestrijk de bodem van de koekenpan met olie en bak de pasteitjes 5 tot 6 minuten per kant, of tot ze goed gegrild en doorbakken zijn.

- Haal ze van het vuur, bestrijk ze met worcestersaus en serveer ze met de gewenste toppings.

Van ‘Love & Lemons’

5. Bananenbrood

Een afsluiter in het dessertengamma, en wat voor één. Onze redactie maakte een eigen variant en deelt het recept gratis en voor niets met jullie!

Ingrediënten:

- 50 gr havermout

- 350 gr bloem

- 150 gr suiker

- 1 zakje bakpoeder

- 1 zakje vanillesuiker

- 250 ml havermelk (of het plantaardig alternatief dat je lekker vindt)

- 125 ml rijstolie

- 3 rijpe bananen

- 75 gr pecannoten in stukjes

- 100 gr pure chocolade in stukjes

Bereiding:

- Meng in een grote kom de havermout, bloem, suiker, bakpoeder, vanillesuiker.

- Voeg er de havermelk, rijstolie en rijpe geprakte bananen aan toe. Roer.

- Voeg er de pecannoten en chocolade aan toe. Spatel alles door elkaar tot alles netjes gemengd is.

- Doe het beslag over in een met bakpapier beklede cakevorm. Bak op 175° in ongeveer 40-45 minuten gaar.

