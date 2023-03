Honderdtal Delhaizes dicht: «Het ongenoegen is groot»

Delhaize kondigde dinsdag aan alle 128 winkels in eigen beheer te willen verzelfstandigen. Uit protest bleven dinsdag meer dan 100 winkels dicht. Maar ook vandaag is dat het geval. «Een honderdtal winkels houdt de deuren gesloten», aldus een woordvoerder van de supermarktketen. «We hebben begrip voor de reactie van het personeel.»

Gratis thuislevering

Klanten kunnen bovendien in geen enkele winkel van Delhaize boodschappen afhalen met de Collect-service. De dienst is preventief geschrapt om er voor te zorgen dat klanten niet tot onaangename verrassingen komen te staan, klinkt het. Als alternatief biedt Delhaize zijn klanten gratis thuisbezorging aan. Die dienst is niet onderbroken, want de leveringen gebeuren vanuit een e-commercedepot in Puurs. Het personeel daar wordt niet getroffen door de plannen, want Delhaize wil die activiteit in eigen beheer houden.

Volgens Wilson Wellens, secretaris bij de liberale vakbond, toont de spontane actie aan hoe groot het ongenoegen is bij het personeel van Delhaize.

Volgende dinsdag zitten vakbonden en directie bij de supermarktgroep voor het eerst opnieuw bijeen. Dan komt er mogelijk duidelijkheid over hoeveel banen staan te verdwijnen op de hoofdzetel van Delhaize. Door de verzelfstandiging van de ketens wordt immers ook op de hoofdzetel gesneden in het aantal jobs. De vakbonden willen bovendien horen van de directie wat zal gebeuren met winkels waar geen overnemer voor opduikt.