Delhaize wil winkels in eigen beheer voortaan uitbaten in franchise

Supermarktketen Delhaize wil alle winkels in eigen beheer voortaan in franchise laten uitbaten. Dat heeft de directie dinsdagochtend volgens de vakbonden ACV, ACLVB, BBTK en CNE aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad in Zellik (Asse). Delhaize heeft 128 supermarkten in eigen beheer waar volgens het bedrijf 9.000 mensen werken.

«Choquerend, dit komt hard aan», zegt ACLVB-secretaris Wilson Wellens. «128 winkels worden afgestoten naar franchise. Dit is veel erger dan verwacht.» Die personeelsleden gaan volgens Wellens over naar zelfstandige ondernemers.

Aanslag naar personeel

In eerste instantie worden de loon- en arbeidsvoorwaarden volgens de secretaris van de liberale vakbond behouden, maar wat er nadien zal gebeuren is de vraag. Wellens wijst erop dat de zelfstandige winkels betere cijfers draaien dan de winkels in eigen beheer. Dat gaf de directie ook aan bij aanvang van de vergadering.

Volgens Frank Convents, secretaris bij de christelijke bediendebond ACV Puls, gaf de directie aan «dat er geen enkel ontslag zal vallen». De directie zou werken via de zogenaamde cao 32bis, die de overdracht van werknemers regelt bij een overname. Maar of de loon- en arbeidsvoorwaarden ook op de langere termijn behouden worden? «Dat is de vraag.» Cao 32bis biedt voorts ontslagbescherming, maar die is van tijdelijke duur, merkt de vakbondsman nog op.

«Dit is een bom. Een aanslag naar het personeel toe», klinkt het bij BBTK-secretaris Jan De Weghe. «Een schande.» Het personeel gaat mee over naar de franchisewinkels, maar daar zijn de arbeidsvoorwaarden minder, klinkt het nog bij de vertegenwoordiger van de socialistische bediendebond. «Ze zeggen dat iedereen zijn job mag behouden, maar ze zeggen niets over de loon- en arbeidsvoorwaarden», vult De Weghe nog aan.

De bonden plaatsen ook vraagtekens bij het vinden van een overnemer voor al deze winkels. «Hoe gaan ze die overnemers vinden?», aldus Convents. «Honderdachtentwintig supermarkten in een keer op de markt zetten. Dat is verbazingswekkend», vult Edwin Muller aan, vakbondsafgevaardigde voor ACV Puls.

Op logistiek vlak blijven de depots in Zellik en Ninove de winkels beleveren. In de depots is er volgens Convents geen impact.

Minder posities hoofdkantoor

Voor de hoofdzetel zal de «gefaseerde overgang» naar zelfstandige winkels wel uitmonden in «een geleidelijke vermindering van het aantal posities in het hoofdkantoor», meldde het bedrijf zelf na afloop in een persbericht.

Voor de hoofdzetel werd aangekondigd dat door de verzelfstandiging van de winkels «op termijn een aantal posities komen te vervallen», vult Convents aan. Maar hiervoor bleef de informatie «vaag».

Het merendeel van de Delhaize-winkels wordt reeds uitgebaat door zelfstandigen. Naast de 128 winkels in eigen beheer, telt de supermarktgroep 636 zelfstandige aangesloten winkels (AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go).