Zwaarst getroffenen van overstromingen kunnen twee maanden gratis reizen met openbaar vervoer

«De overstromingen van 14, 15 en 16 juli en hun verschrikkelijke gevolgen op menselijk en materieel vlak laten niemand onverschillig. Naast deze menselijke en materiële tol zijn de openbaarvervoersmaatschappijen zich bewust van de mobiliteitsproblemen die deze situatie met zich meebrengt, vooral met de start van het schooljaar in het verschiet», klinkt het in een persbericht.

In overleg met de federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse ministers van Mobiliteit en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur stellen NMBS, De Lijn, TEC en MIVB speciale vervoerbewijzen ter beschikking van de zwaarst getroffen gemeenten en slachtoffers. Zij kunnen met de zogenaamde ‘Vrijkaarten Solidariteit’ gratis door het hele land reizen.

De steunmaatregel is bedoeld voor de slachtoffers waarvan de mobiliteit werd aangetast, namelijk diegenen die wonen in de door de overstromingen getroffen gemeenten en van wie het huis onbewoonbaar is en/of waarvan het persoonlijk vervoermiddel onbruikbaar is geworden.

Hoe?

Wie zo’n ‘Vrijkaart Solidariteit’ wil krijgen, kan daarvoor een aanvraag indienen bij zijn of haar gemeentebestuur. Zij beslissen over de toekenning en leveren in voorkomend geval de vervoerbewijzen op naam af.

De vrijkaarten zijn beschikbaar vanaf woensdag 25 augustus, de datum waarop ze door het gemeentebestuur kunnen worden afgeleverd aan de betrokkenen. De ‘Vrijkaarten Solidariteit’ zijn geldig op de volledige netten van NMBS, De Lijn, TEC en MIVB, en dat tot en met 31 oktober 2021.

Reizigers die in Brussel de metro willen gebruiken en de poortjes moeten kunnen openen, moeten zich eerst met hun Vrijkaart Solidariteit naar een KIOSK of BOOTIK van de MIVB begeven waar een toegang tot de metro op hun MOBIB-kaart zal worden opgeladen (of waar ze een MOBIB-kaart voor de metro zullen krijgen).

Gratis nieuwe MOBIB-kaart

Bovendien kunnen mensen van wie de MOBIB-kaart door de overstromingen verloren ging of beschadigd werd, kosteloos een nieuwe krijgen, met daarop het abonnement of de trajecten die erop geladen waren. Dan kan bij de maatschappij die ze heeft uitgegeven: aan de NMBS-loketten voor wie ze bij NMBS kocht, in een ‘Lijnwinkel’ voor wie ze bij de Lijn kocht, via de E-Shop of een TEC-verkooppunt voor wie ze bij TEC kocht of in een BOOTIK- of KIOSK-verkooppunt van MIVB voor wie ze bij MIVB kocht.