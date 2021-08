NMBS zoekt 10.000 reizigers om flexibel treinticket te testen

Om het ticketsysteem te vereenvoudigen, overweegt de NMBS - naast haar bestaande verkoopkanalen - een nieuwe manier om treintickets aan te kopen, één dat werkt met geolocalisatie. Het gaat om één van de projecten die bedacht en getest worden door het Innovation Lab, een team binnen NMBS dat aan vernieuwende ideeën werkt. Om dit nieuwe systeem te testen gaat NMBS op zoek naar 10.000 reizigers. De testperiode gaat deze maand nog van start.

In- en uitchecken

Het ‘FTQ-Lab’-verkoopsysteem is een innovatieve technologie die het reizen met de trein een pak eenvoudiger maakt: met een gebruiksvriendelijke applicatie kan de reiziger, nadat hij zich geregistreerd heeft, inchecken wanneer hij het station of perron nadert, en uitchecken zodra hij zijn bestemming heeft bereikt. Dankzij de gps-gegevens wordt het traject van begin tot eind gedetecteerd, en krijgt de reiziger na de reis automatisch een eindafrekening die via de app betaald wordt.

Deze technologie, ontwikkeld door de firma Fairtiq, heeft verschillende voordelen: ze bespaart tijd en zorgt voor een aanzienlijke verbetering van de klantenervaring omdat het niet langer nodig is om gegevens in te voeren (persoonsgegevens, vertrek- en aankomststation...) en om het vervoerbewijs te kopen en bij te houden. Bovendien krijgt de reiziger gegarandeerd de beste prijs voor het ticket, afhankelijk van zijn profiel (leeftijd, kortingskaart...). Een ander voordeel is dat deze technologie geen bijkomende infrastructuur nodig heeft omdat ze werkt met de gps-functie waarover alle smartphones beschikken. Reizen met de trein wordt door deze vernieuwing soepeler, doordat het proces volledig is geautomatiseerd.

Een eerste geslaagde test

In de loop van 2020 hebben reeds 440 NMBS-medewerkers en reizigers dit systeem met succes getest. Het effectief kopen van treintickets kon toen echter nog niet.

Dankzij de positieve resultaten van de eerste test kan nu een tweede testfase worden gestart. Daarin wordt ook de ticketverkoop geïntegreerd. De testers zullen vier producten uit het NMBS-gamma kunnen kopen (Senior, Youth, Weekend, Standaardtickets).

Oproep voor kandidaten

Deze tweede testfase zal over meerdere maanden gespreid worden. Tijdens deze periode zal NMBS de volledige gebruikservaring van het systeem evalueren. NMBS start de tweede testfase met 500 personen, om geleidelijk een maximum van 10.000 testers te bereiken. De testers genieten automatisch het beste tarief op basis van hun profiel (tijdens de test wordt met vier soorten tickets gewerkt).

NMBS gaat dus op zoek naar reizigers die deze nieuwe functie willen testen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website.