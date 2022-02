Zeven procent van werknemers is slachtoffer van ongewenst seksueel gedrag

Duizenden Belgen werken in een bedrijf waar ze met grensoverschrijdend gedrag geconfronteerd worden. Dat blijkt uit de risicoanalyses die IDEWE, de grootste dienst voor preventie en bescherming op het werk, in 2021 uitvoerde. Exact 7,4 procent van de ruim 41.000 bevraagden gaf aan dat ze in de voorbije zes maanden met grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer te maken kregen. Bij 6,5 procent ging het daarbij om een interne betrokkene, bijvoorbeeld een collega. Het vaakst werden zij ’uitgekleed met de ogen’, maar bij 2 procent werden werknemers ook ’rechtstreeks’ benaderd via gebaren, uitspraken of vormen van elektronische communicatie.

Ook externen

De cijfers van IDEWE tonen daarnaast aan dat de grootste dreiging voor werknemers van buiten hun eigen bedrijf komt. Bij de risicoanalyses gaf 8,4 procent van de mensen aan dat ze in het half jaar voor de bevraging met grensoverschrijdend gedrag van een ’externe speler’ te maken kregen. Met die benaming wordt onder meer gedoeld op leveranciers en klanten, maar bijvoorbeeld ook op patiënten in een instelling voor zwaar hulpbehoevenden.