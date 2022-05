WWF België en Be planet helpen duurzame lokale projecten met ‘Fonds voor natuur bij ons’

Van een voedselbos over een natuurreservaat voor bevers tot kajakken om afval uit het kanaal te halen, het zijn maar enkele van de 47 lokale projecten die gesteund worden door het ‘Fonds voor natuur bij ons’ van WWF (Wereld Natuur Fonds) België en de stichting Be Planet. Zo kunnen burgers en verenigingen zelf hun steentje bijdragen aan het beschermen en herstellen van de natuur en de biodiversiteit, zegt WWF België in een persbericht.

Zowel in de stad als op het platteland zijn er talloze acties om het milieu te beschermen. Om die een duwtje in de rug te geven, lanceerden WWF België en Be Planet in april 2021 een projectoproep. Van de 115 ingediende aanvragen werden er 47 geselecteerd. De projecten moeten concrete acties voorstellen in minstens een van de volgende categorieën: natuur en biodiversiteit; landbouw; vervuiling; droogte en klimaat.

Uiteenlopende projecten

De winnende projecten komen uit alle hoeken van ons land: in Antwerpen zal de vzw Buiten Gewoon Grondig de droogte bestrijden door een waterbekken aan te leggen dat een voedselbos en een bloemenplukweide moet bevoorraden.

In Brussel halen de kajakkers van Canal it Up afval uit het zeekanaal Brussel-Schelde. De twaalf vrijwilligers van de vzw maken het kanaal schoon. Vandaag kan iedereen gratis deelnemen aan de kajaktochten om afval te verzamelen.

In Houffalize in de provincie Luxemburg kocht de Beverwerkgroep in 2014 een privéterrein om de wilde rivierzones die ze nodig hebben te vrijwaren. Met de financiering van het fonds zal de vzw onder meer een nieuwe observatietoren kunnen bouwen.

De 47 projecten delen een totaalbedrag van 200.000 euro. «Dat zal hen rechtstreeks helpen bij de aankoop van observatieapparatuur, de productie van educatief materiaal, de ontwikkeling van gebieden om wilde dieren te verwelkomen en te beschermen en zelfs bij de aankoop van nieuw land», aldus het fonds.