Een ecologische tuin aanleggen, hoe doe je dat?

Proficiat, je hebt net een huis gekocht! Tijdens het hele zoekproces hamerde je er voortdurend op dat je «toch wel een mooi stuk grond» erbij wilde en dat is wonder boven wonder ook gelukt. Leuk, maar wat nu? Net zoals de meesten onder ons beging je waarschijnlijk met de renovatie of aankleding van je huis, maar op een gegeven moment zal die tuin er toch ook aan moeten geloven. Helaas heeft dat jarenlange scrollen door Instagram je alles geleerd over hoe je de perfecte wandplank stijlt en bleef het onderwerp tuinieren al die tijd verdacht onbesproken.

Je bent je wel bewust van het feit dat een laag afgereden gazon anno 2022 ‘not done’ is, maar daar stopt het ook. Hoe je op de proppen komt met een alternatief tuinplan, hoe je ervoor zorgt dat alles blijft leven en hoe je je ecologische filosofie kracht bijzet op je eigen stukje grond, blijft een groot vraagteken. En een tuinarchitect inschakelen zit er voorlopig niet in – die maandelijkse afbetalingen zijn een bitch. Enter: Velts tuinbijbel ‘Ecologische Tuin: van aanleg tot beheer’.

Niet voor iedereen

Toegegeven, wanneer je deze kanjer voor het eerst openslaat, breekt het angstzweet je gegarandeerd uit. Alles mag dan wel mooi onderverdeeld zijn in overzichtelijke hoofdstukken, het is en blijft een hoop informatie om te verwerken. Laat je echter niet verleiden tot het hier en daar lezen van een losse bladzijde. Twee uur later begrijp je er nog steeds niets van en van overzicht is er geen sprake. Nee, dit is een boek dat je van begin tot einde leest, studeert en indien nodig herhaalt.

Mocht je overigens om de één of andere bizarre reden toch nog behoren tot die categorie tuinierders die alles vlak en strak wil, dan is dit boek wellicht niet voor jou weggelegd. In ‘Ecologische Tuin: van aanleg tot beheer’ draait alles om het proces, om het zo duurzaam mogelijk inrichten van je tuin, om manieren om je lapje grond zowel voor jouzelf als voor de natuur zelf zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat betekent dus minder maaien, meer begroeiing en vooral geen agressieve bestrijdingsmiddelen.

Stapsgewijze aanpak

Wie zich dus verwacht aan een duidelijk, éénvormig plan, is eraan voor de moeite. In plaats daarvan word je hopen informatie aangereikt waarmee je vervolgens zelf een persoonlijke lay-out voor je tuin kan maken. Een tuin die overeenkomt met jouw vizie, met de ligging én je noden. Aarzel dus zeker niet om pen en papier uit de kast te halen en tijdens het lezen aantekeningen, misschien zelfs een grondplan te maken. De kans is groot dat je ergens toch nog de mist in zal gaan, maar van zodra je de basisprincipes een beetje door hebt, kan de situatie er alleen maar op vooruitgaan. Bovendien houdt niets je tegen om stapje per stapje te werk te gaan (integendeel) dus leer je tuin kennen en breng beetje bij beetje veranderingen aan. Haast en spoed zijn zelden goed, zeker in de natuur.

Weet je na het lezen van ‘Ecologische Tuin: van aanleg tot beheer’ als bij toverslag wat je moet doen? Nee. Ziet je tuin er al na één seizoen perfect uit? Absoluut niet. Maar als je daarentegen inzicht wil krijgen in hoe de natuur functioneert, in wat er bij jou wel of niet kan, dan is dit de perfecte manier om daarmee te beginnen.

Je kan het boek hier bestellen voor 39 euro, als lid betaal je 32 euro.