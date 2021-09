WHO opent waarschuwingscentrum voor pandemieën in Berlijn

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opent woensdag in Berlijn een centrum voor vroegtijdige waarschuwing voor pandemieën. Het doel is expertise en instrumenten te bundelen om toekomstige pandemieën het hoofd te kunnen bieden.

De nieuwe hub «zal partners over de hele wereld samenbrengen om samen te werken en instrumenten en gegevens te creëren die landen nodig hebben om zich voor te bereiden op nieuwe pandemieën en epidemieën, ze op te sporen en te reageren op de risico’s», aldus de WHO. WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zullen het centrum inhuldigen.

Kans op nieuwe pandemie

Na de ravage die de uitbraak van het coronavirus heeft aangericht, menen gezondheidsdeskundigen dat de uitbraak van een nieuwe pandemie slechts een kwestie van tijd is. Waarschuwingssignalen moeten systematisch in het oog worden gehouden om vroegtijdig en krachtdadig op te treden, vinden ze.

In mei, toen er is beslist om het centrum op te richten, zei Merkel dat «data een belangrijke basis vormen voor de bestrijding van toekomstige pandemieën». «Data die, wanneer ze worden gecombineerd en verwerkt met de juiste analytische hulpmiddelen, inzichten kunnen geven die we alleen nooit zouden vinden, of toch niet zo snel.»

Het nieuwe centrum zal gebruik maken van artificiële intelligentie (AI) om grote hoeveelheden gegevens te analyseren, waarbij de nadruk zal liggen op de gezondheid van dieren, ongewone ziekten bij de mens, veranderingen in het gedrag van de mens, de gevolgen van de klimaatverandering en bevolkingsverschuivingen.

Duitse organisaties als het Robert Koch Instituut, het ziekenhuis Charite en het Hasso Plattner-instituut voor digitale techniek, worden bij het project betrokken. Duitsland investeert 30 miljoen euro in het project.